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【菲律賓疫情】杜特爾特威脅戒嚴 封城無效控疫

環球社會熱點 15:13 2020/04/17

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菲律賓再增約200人確診新冠肺炎，總統杜特爾特警告民眾如再不遵守禁令，他將實施戒嚴以加強控疫。

東南亞的新冠肺炎疫情持續，菲律賓多處已實施封城令，但不少民眾無視禁令外出。菲律賓總統杜特爾特素來以鐵腕統治著稱，警告民眾如再不遵守禁令，他將實施戒嚴以加強控疫。

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菲律賓周四（16日）再增約200人確診新冠肺炎，累計增至5,660人確診，較本月初的約2,300宗個案，大增近1.5倍，更成為疫情最嚴重的東南亞國家。

警方指自上月至今，已拘捕約12萬違反封城令的人士，部分被捕者不但違反封城令，更作出鬥雞、飲酒等行為。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）周四發表電視講話，警告如果民眾違反禁令的情況持續，將下令警方及軍方嚴格執行類似戒嚴的規定。

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杜特爾特表示：

我只要求你們稍有紀律，如你們繼續沒有記錄。既然你們不信我，我將交給軍隊和警察接手。

（I'm just asking for a little discipline. If not, if you do not believe me, then the military and police will take over,）

封城令實施多時，但菲律賓疫情仍無法受控。有地方官員更採取極端措施懲罰違令者，包括有警衛將5名違令醉漢鎖於狗籠中，更強制命令違令者遊街示眾，及於烈日下暴曬數小時。

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