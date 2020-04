【菲律賓疫情】杜特爾特威脅戒嚴 封城無效控疫

▲ 菲律賓再增約200人確診新冠肺炎,總統杜特爾特警告民眾如再不遵守禁令,他將實施戒嚴以加強控疫。

東南亞的新冠肺炎疫情持續,菲律賓多處已實施封城令,但不少民眾無視禁令外出。菲律賓總統杜特爾特素來以鐵腕統治著稱,警告民眾如再不遵守禁令,他將實施戒嚴以加強控疫。

菲律賓周四(16日)再增約200人確診新冠肺炎,累計增至5,660人確診,較本月初的約2,300宗個案,大增近1.5倍,更成為疫情最嚴重的東南亞國家。

警方指自上月至今,已拘捕約12萬違反封城令的人士,部分被捕者不但違反封城令,更作出鬥雞、飲酒等行為。

菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)周四發表電視講話,警告如果民眾違反禁令的情況持續,將下令警方及軍方嚴格執行類似戒嚴的規定。

杜特爾特表示:

我只要求你們稍有紀律,如你們繼續沒有記錄。既然你們不信我,我將交給軍隊和警察接手。

(I'm just asking for a little discipline. If not, if you do not believe me, then the military and police will take over,)

封城令實施多時,但菲律賓疫情仍無法受控。有地方官員更採取極端措施懲罰違令者,包括有警衛將5名違令醉漢鎖於狗籠中,更強制命令違令者遊街示眾,及於烈日下暴曬數小時。

