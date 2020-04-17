【疫市閒情】Apple TV+推環保動畫片　周末親子樂之選

新冠肺炎疫情全球大流行，但環境保護更是刻不容緩。而為提高民眾的環境保護意識，每年4月22日為世界地球日。全球各企每年都會響應活動，推出相關活動支持。Apple TV+

今日推出《Here We Are：歡迎來到美麗的地球》原創動畫短片，講述地球的奧秘。

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故事請來荷里活著名女星梅麗史翠普（Meryl Streep）擔任旁白，並設定於世界地球日當日，一名好奇的7 歲小孩和父母遊歷「萬物博物館」內的一個神秘展覽，從中體會到天下萬物之美和無量神奇。

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配音陣容除了梅麗史翠普外，還包括艾美獎最佳短劇男主角 Chris O’Dowd（《婚情諮商》）、Critic’s Choice Awards 最佳新人Jacob Tremblay（《奇蹟男孩》）及得獎女星 Ruth Negga（《星際任務》）等。今個周末大人小朋友即使宅在家，亦可欣賞富有教育意義的動畫片。

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責任編輯：馬意文

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