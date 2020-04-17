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【武漢解封】武漢政府夥ATM派5億人幣消費券　3科網巨企再加碼18億

金融經濟 15:06 2020/04/17

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武漢政府夥「ATM」派5億消費券，刺激消費。

武漢疫情好轉逐步解封，為活躍消費市場，武漢市政府從4月19日起將於阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） （ATM）3家企業旗下的App，向全體在武漢人員投放5億元人民幣（下同）的「武漢消費券」，涉及餐飲消費券、商場消費券、超市（便利店）消費券和文體旅遊消費券4類。

武漢市商務局表示，「武漢消費券」投放總額為5億元，在阿里巴巴、美團點評、騰訊3家企業自有的綫上平台上按周投放，分2期執行。其中，首期為4月19日至5月31日，首次投放活動將在4月19日中午12時進行，在漢人員可登錄支付寶、美團、大眾點評、微信等App，搜索「武漢」、「消費券」等關鍵詞進入活動頁面參與領券。第二期為6月1日至7月31日，具體投放時間另行公布。

 每人最多可在ATM各領200元

首期「武漢消費券」根據不同消費種類設置不同面額。其中，餐飲消費券和超市（便利店）消費券包含10元、20元面額，商場消費券和文體旅遊消費券包含50元、80元面額。

在武漢人員每人每月在同一企業所屬平台上領取的「武漢消費券」累計核銷總額不得超過100元，整個活動（兩期內）累計核銷總額不超過200元，3個平台累計核銷總額不超過600元。

ATM再加碼18億消費券

另外，為擴大「武漢消費券」惠及力度，阿里巴巴、美團點評、騰訊還令配總價值約18億元的平台、機構和商戶消費券，消費者可將「武漢消費券」與平台、機構和商戶的消費券疊加使用。

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責任編輯：陳華

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