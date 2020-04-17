【港股追蹤】國泰美國裁286人再傳cut波音訂單　股價全日飛升4％

據消息指，國泰（00293）將會全面關閉位於美國的機組人員基地，並裁減以美國為基地的機組人員。同時，傳國泰正考慮取消波音新客機777-9 （或稱777X）訂單，改向中航租賃（02588）延長租賃10架777X前一代的777-300ER客機。

因新冠疫情，全球旅遊幾乎停頓，國泰在考慮多個選項後決定關閉所有美國外站，包括紐約、三藩市和洛杉磯，涉及的約286名駐美國外站機艙服務員，或面臨裁員。

國泰早前，已先後關閉兩個加拿大外站，分別為多倫多外站，及溫哥華外站。

此外，國泰或考慮取消波音新客機777X訂單。而因應目前的經營環境，已將6架777-300ER客機轉買為租。受疫情打擊，公司今年4月及5月，亦維持極少數基本客運航班，相當於正常運力的3%。

國泰股價今日（17日）造好，全日收報9.36元，升3.9%跑贏大市。

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