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受惠聯儲局放水 垃圾債比高息股更吸引？

金融經濟 10:00 2020/04/19

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分析指出，不少投資者都有跟着聯儲局行動的心態。

外電報道，美國聯儲局宣布擴大買債計劃後，截至周三止一週，垃圾債券基錄得105億美元流入，創歷史新高。投資者跟着聯儲局行動已成為一個投資的趨勢。然而，在這情況下，高息股的吸引力或被削弱。

資金湧高息債

根據資金流向監測機構EPFR數據，互惠基金及EFT的流入量較兩週前創下的紀錄高出49%。流入的資金大部分流向了美國基金，單週吸資86億美元。分析指出，聯儲局上周將垃圾債ETF加入企業債及信貸ETF的購買計劃中，是投資者重投垃圾債的主要原因。

柏瑞投资（Pinebridge）全球信貸和固定收益部門主管Steven Oh指出，零售投資者及機構投資者均是高息債的買家。不少投資者都有跟着聯儲局行動的心態。

高息債市場中，能源公司的佔比不輕。雖然油價持續下跌，但垃圾債券價格續升。根據根據互動數據公司（ICE Data Services）的數據，在聯儲局公布擴大買債計劃後，垃圾債券及美國國債息率差距持續收窄。截至週三，兩者差距從3月高位的10.1個百分點收窄至7.6個百分點。

企業盈利減  高息股吸引力削

聯儲局的行動間接令投資者支持高息債，但高息股就沒這種「待遇」。在經濟衰退的前景下，企業紛紛削減派息保留實力。高息債及高息股對投資者的吸引力相信已高下立見。

相關文章：受惠救市政策　 收息首選投資級債券

 

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編輯：吳敏芳

經濟 經濟衰退 債券 美國聯儲局 國債 垃圾債券 美國

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