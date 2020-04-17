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富達︰中國經濟復甦進度良好 亞洲市場或跑贏全球

金融經濟 14:42 2020/04/17

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富達表示，近期金融市場動盪中，中國及亞洲市場表現相對好過其他地區。

內地首季國內生產總值（GDP）有紀錄以來首錄負增長。富達國際亞太區首席投資官Paras Anand表示，首季之後的經濟情況才是重點，而目前為止中國經濟恢復的進展良好，由先前大部分經濟活動陷入停頓轉為正常。他亦看好中國及亞洲市場未來的表現，預計其表現會好過其他地區。

Anand表示，中國的情況給予啓示，若其他地區能夠維持隔離政策，令新增受感染人數逐漸回落，未來有機會看到某程度上的經濟活動恢復。不過，他認為未來一段時間中國以至整個亞洲或會受到另一輪經濟衝擊，主要是由於疫情蔓延至全球，令海外需求減少。他又認為，中國的GDP增長主要由自身經濟活動推動，受外力影響較少，在目前情況下，短期內未必會有很大型的經濟刺激措施。

他續表示，在近期金融市場衝擊當中，與過去不同的是，中國及亞洲市場表現相對好過其他地區。他認為這給予了投資者信心，中期而言，亞洲及中國市場有望跑出。

企業ESG評級高 資產價格表現跑贏大市

富達國際全球企業管治及可持續性投資主管陳振輝指出，疫情衝擊令全球金融市場動盪，但具良好可持續發展特徵的企業資產在市場陷入危機時，表現相對好過其他企業。

他指出，具良好可持續發展特徵的企業，背後都擁有一個優秀的管理團隊，同時這類企業發行的相關資產理應表現勝過大市，即使市場陷入危機時亦應如是，而最近的情況證明了這個觀點。

富達的研究數據顯示，由年初至月23日，在ESG評級中，149家獲A級評級企業所發行債券，在研究期內的平均回虧損為9.23%，表現相對優於獲B級評級及C級評級企業的債券，期內分別錄得13.16%及17.14%的平均虧損。

陳振輝表示，可持續性因素與資產回報之間呈正相關關係的研究實證，證明了將ESG因素列為投資研究其中一項基本範疇的重要性。

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記者︰侯景成
 

 

經濟 亞太 亞洲 中國 GDP 富達 可持續發展

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