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【熊市反彈】環球資產齊吸資　港扭轉8周走資浪

金融經濟 15:04 2020/04/17

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根據富瑞資金流報告，中港股互惠基金及ETF成功扭轉過去連續8周走資頹勢

環球股市本周繼續反彈，恒指今日更無懼內地GDP有紀錄首錄倒退，尾市續升約400點。參考投行最新報告，資金在近來熊市反彈下，已重新入市，各項資產本周都錄得資金流入，其中港股互惠基金及ETF更成功扭轉過去連續8周走資頹勢。

富瑞資金流報告顯示，截至周三（15日）止一周，除了整體股票繼續吸資之餘，港股互惠基金及ETF亦由走資變吸資，期內淨流入金額為3.4億元；中資股互惠基金及ETF亦獲追捧，單周吸資19.8億元。

債券終止過去6星期走資浪

至於債券資產，整體債券資產今個星期終止過去6星期的走資浪，重新大額吸資1098.3億元，其中企業投資評級債及高息債資金淨流入金額均創新高，分別錄803.4億元和819億元，惟整體國債則走資216.5億元，另外房地產抵押債券、具通脹保護功能等之債券，也遭資金流走。

近來黃金強勢，根據富瑞的報告，相關資產已連續4個星期吸資，累計金額629.1億元。

相關文章：【熊市來臨】張憶東：博反彈是勇者的遊戲　歐美仍處熊市
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編輯：莫亦熙

香港股票 股票 ETF 債券 基金 恒生指數 通脹 互惠基金 吸資 走資

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