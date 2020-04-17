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【5G時代】5G帶來第四次工業革命 5G個G是什麼?

環球政經 15:27 2020/04/17

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去年拍賣5G頻譜後，香港開始踏入由4G去5G的拐點。(資料圖片)

G指世代（Generation），以區別過去的無線通訊技術的發展階段。由1980年代俗稱「大哥大」第一代手機出現至今40年間，無線通訊技術分為5代，即由1G到5G，從4G升級到5G，5G的傳輸速度及數據量大增，上網速度快4G手機10倍至100倍，延時由4G的50毫秒減至5G的1毫秒，再配合AI、雲端及大數據等科技，世界由生產到個人生活將因此出現翻天覆地改變，有人形容5G應用將帶來人類第四次工業革命（The Fourth Industrial Revolution)。

相關文章:【iMoney迎5G時代】5G跟4G手機有什麼不同?

5G可快速傳輸大量數據，將改變人類生產以致生活模式。（資料圖片）

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有人形容5G的應用，是人類的第四次工業革命，因為5G令人工智能及大數據等科技的應用踏前一大步，正為生產到個人生活帶來革命。科技發展顛覆生產過程，被稱為工業革命，繼而改變生活以致世界。學者將過去這種轉變劃分為四個時期。由4G踏入5G，現時我們正處於第三次轉入第四次工業革命的拐彎處。

 

1870年前: 第一次工業革命 由人力勞動轉向機器生產

1870-1914: 第二次工業革命 電力應用推動大量生產

1914年後:第三次工業革命 電腦出現造就數碼化

2020年後 : 第四次工業革命 5G結合AI、大數據等推向智能化

 

 

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撰文 : 鄭靜珊

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