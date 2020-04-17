【iMoney迎5G時代】 5G改變世界4個場景　「遙距做手術」都得？

遙距做手術

遠程手術（Telesurgery）讓醫生可以搖控機械臂為身處另一個地方的病人做手術。此外，手術機械臂亦因5G再不需要附加體積較大的電腦去運算，未來手術機械臂的體積將縮小。去年內地有醫生利用一部名為Vinci Robot手術機械人及5G為30公里外實驗室的動物進行肝臟移除手術。

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▲ 5G將令機械人廣泛被應用。(資料圖片)

救災再無理由慢

無人機或機械人感應器收集災場數據，透過5G實時及大量傳輸，得到準確影像或數據，盡快擬出救災方案。5G的網絡切片（Network Slicing）技術讓有份參與的各國救災部門同時共享災難數據，有助部門之間協調。

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司機要失業

司機這個行業可能將成為歷史。5G讓汽車的電腦系統自行處理大量數據，從而安全地在道路上行駛。現時多間公司正積極研發無人車或技術，包括美國電車公司Tesla、美國Google母公司Alphabet旗下公司Waymo研發無人的士、中國華為研發用於無人車的5G雷達等。

▲ 無人車料因5G出現重大突破。(資料圖片)

生物課「漫遊」人體

5G將突破4G令虛擬實體（VR）技術更流暢及逼真，虛擬實體會被大量應用到課堂上，例如學生在生物課上，會戴上VR眼罩來一趟人體重難「漫遊」學習人體構造。Facebook旗下的Oculus VR公司正着力研發VR眼罩、英國VR軟件公司VR Education研發讓用家設立自己的虛擬學校，學生則以虛擬人（Avatar）身份返學。

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