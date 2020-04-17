【iMoney迎5G時代】5G跟4G手機有什麼不同?

▲ 5G第一階段的應用是手機。(資料圖片)

講到5G時代，最先出現的新方向，當然換手機，由4G機換5G機。但5G手機跟4G有什麼分別?熟悉手機硬件生產的科技基金易方資本創辦人及投資總監王華指︰「5G手機會多了幾條天線，因為它需要有兩個頻率，天線會裝在手機內。另外是射頻芯片（或射頻晶片），或者有人叫功率放大晶片；此外5G電話比較耗電，電源管理晶片會升級。」

相關文章:【5G時代】5G帶來第四次工業革命 5G個G是什麼?

▲ 現時5G手機品牌主要來自中國及韓國。(王嘉昌攝)

相關文章:【iMoney迎5G時代】 5G改變世界4個場景

5G手機勢成主流，王華指，5G在手機應用是發展第一階段，第二階段應用到物聯網（The Internet of Things 簡稱IOT）萬物點對點接觸，互相連結，形成生態。第三階段是車聯網，在物聯網的概念下，將行走的汽車與周圍環境連結。「其實最重要是後面第二及第三階段，第一階段的手機應用，只是將手機原有的速度變快了，把畫面變高清了。」他舉例打機速度快了，射出的子彈快了0.05秒，又或抖音的畫面變清了，清得連主播的暗瘡也「無所遁形」，「但這只是綫性改變，並不屬改革性或結構性改變。」

想掌握投資先機：即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!