  • 27°C
香港時間 : 2020417日 (五) 16:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:星級理財

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【iMoney迎5G時代】5G跟4G手機有什麼不同?

環球政經 15:27 2020/04/17

分享：

5G第一階段的應用是手機。(資料圖片)

講到5G時代，最先出現的新方向，當然換手機，由4G機換5G機。但5G手機跟4G有什麼分別?熟悉手機硬件生產的科技基金易方資本創辦人及投資總監王華指︰「5G手機會多了幾條天線，因為它需要有兩個頻率，天線會裝在手機內。另外是射頻芯片（或射頻晶片），或者有人叫功率放大晶片；此外5G電話比較耗電，電源管理晶片會升級。」

相關文章:【5G時代】5G帶來第四次工業革命 5G個G是什麼?

現時5G手機品牌主要來自中國及韓國。(王嘉昌攝)

相關文章:【iMoney迎5G時代】 5G改變世界4個場景

5G手機勢成主流，王華指，5G在手機應用是發展第一階段，第二階段應用到物聯網（The Internet of Things 簡稱IOT）萬物點對點接觸，互相連結，形成生態。第三階段是車聯網，在物聯網的概念下，將行走的汽車與周圍環境連結。「其實最重要是後面第二及第三階段，第一階段的手機應用，只是將手機原有的速度變快了，把畫面變高清了。」他舉例打機速度快了，射出的子彈快了0.05秒，又或抖音的畫面變清了，清得連主播的暗瘡也「無所遁形」，「但這只是綫性改變，並不屬改革性或結構性改變。」

 

想掌握投資先機：即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!

撰文 : 鄭靜珊

上一篇文章

【iMoney迎5G時代】 5G改變世界4個場景

下一篇文章

【iMoney港股分析】【內地GDP首跌】5G投資勢加碼　兩隻股隨時跑出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iMoney科技最前綫】iPhone 11 與第二代iPhoneSE大比拼
【iMoney科技最前綫】iPhone 11 與第二代iPhoneSE大比拼
【二手蝕讓潮】內地客賣樓套現　持貨近5年蝕200萬
【二手蝕讓潮】內地客賣樓套現　持貨近5年蝕200萬
【抄襲惡夢】創業心血遭內地網抄襲　Sparksine創辦人：嚇到失眠、好想喊
【抄襲惡夢】創業心血遭內地網抄襲　Sparksine創辦人：嚇到失眠、好想喊
【平租筍盤】白石角入伙潮　嘉熙月租跌至9,000元
【平租筍盤】白石角入伙潮　嘉熙月租跌至9,000元
【上車筍盤】屯門私樓險守三球　麗寶大廈303萬易手
【上車筍盤】屯門私樓險守三球　麗寶大廈303萬易手
【二手蝕讓潮】港島樓難逃蝕讓　銅鑼灣曦巒8年輸近135萬
【二手蝕讓潮】港島樓難逃蝕讓　銅鑼灣曦巒8年輸近135萬