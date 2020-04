▲ 【美國疫情】伊萬卡違居家令飛新澤西州 白宮急護航

美國疫情持續爆發,新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)確診數字增至逾67萬,多地實施居家令。美國總統特朗普女兒伊萬卡(Ivanka Trump)卻違反居家令,由華盛頓飛往新澤西州慶祝逾越節。白宮則護航指,伊萬卡前往的地方比起寓所周邊人流較少。

伊萬卡與丈夫庫什納(Jared Kushner)及三名子女上周由華盛頓飛往新澤西州的高爾夫度假區。而不論是華盛頓抑或新澤西州,都正實行居家令。

根據目前的聯邦政府的針對新型冠狀病毒指南,人們應避免非必要的旅行、外出購物及社交活動。

白宮發表聲明稱,伊萬卡一家的旅行目的地為「可被視作家居的封閉場所」(a closed-down facility considered to be a family home),又稱這是她的私人行程。

聲明亦指,她今趟行程與她平日工作的行程沒有任何分別,而此地點相比她位於華盛頓的寓所的周邊地區的人流較少。

伊萬卡在出發前,卻曾在社交平台Twitter撰文指:

「那些有幸可以待在家裡的人,請留在家中。」

(Those lucky enough to be in a position to stay at home, please, please do so.)

