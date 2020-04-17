  • 27°C
香港時間 : 2020417日 (五) 15:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】伊萬卡違居家令飛新澤西州 白宮急護航

環球社會熱點 14:06 2020/04/17

分享：

【美國疫情】伊萬卡違居家令飛新澤西州 白宮急護航

美國疫情持續爆發，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診數字增至逾67萬，多地實施居家令。美國總統特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）卻違反居家令，由華盛頓飛往新澤西州慶祝逾越節。白宮則護航指，伊萬卡前往的地方比起寓所周邊人流較少。

特朗普轟無人早警告 記者：你講中國？

特朗普慘被G7孤立 除美國齊撐世衛

伊萬卡與丈夫庫什納（Jared Kushner）及三名子女上周由華盛頓飛往新澤西州的高爾夫度假區。而不論是華盛頓抑或新澤西州，都正實行居家令。

根據目前的聯邦政府的針對新型冠狀病毒指南，人們應避免非必要的旅行、外出購物及社交活動。

英國外相藍韜文：疫情後中英生意難如常

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

白宮發表聲明稱，伊萬卡一家的旅行目的地為「可被視作家居的封閉場所」(a closed-down facility considered to be a family home)，又稱這是她的私人行程。

聲明亦指，她今趟行程與她平日工作的行程沒有任何分別，而此地點相比她位於華盛頓的寓所的周邊地區的人流較少。

美國議員聯署 要求譚德塞下台才課金

愛爾蘭唱反調 增4倍世衛捐款至8000萬

伊萬卡在出發前，卻曾在社交平台Twitter撰文指：

「那些有幸可以待在家裡的人，請留在家中。」

（Those lucky enough to be in a position to stay at home, please, please do so.）

特朗普棄「絕對權威」讓步各州自決復工

新冠病毒屍傳人首例 泰國法醫確診

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【西班牙疫情】近2萬死 政府或仍低估死亡數字
今日
【西班牙疫情】近2萬死 政府或仍低估死亡數字
【美國疫情】特朗普轟無人早警告 記者：你講中國？
今日
【美國疫情】特朗普轟無人早警告 記者：你講中國？
【停世衛撥款】特朗普慘被G7孤立 除美國齊撐世衛
今日
【停世衛撥款】特朗普慘被G7孤立 除美國齊撐世衛
【新加坡疫情】日增700確診破紀錄 累計逾4000病例外勞多
今日
【新加坡疫情】日增700確診破紀錄 累計逾4000病例外勞多
【英國疫情】外相藍韜文：疫情後中英生意難如常
今日
【英國疫情】外相藍韜文：疫情後中英生意難如常
傳染病 疫情 特朗普 伊萬卡 庫什納 美國 白宮 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【留家娛樂】Eason張學友全球群星演唱會 周日凌晨時間直播

下一篇文章

【西班牙疫情】近2萬死 政府或仍低估死亡數字

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
【美股早市】亞馬遜Netflix創新高 納指漲逾100點 道指跌幅顯著收窄
【美股早市】亞馬遜Netflix創新高 納指漲逾100點 道指跌幅顯著收窄
【美國疫情分佈圖】確診一周多 特朗普放棄強推復工
【美國疫情分佈圖】確診一周多 特朗普放棄強推復工
【美國疫情】揭特朗普延誤抗疫最後轉捩點：美股大跌
【美國疫情】揭特朗普延誤抗疫最後轉捩點：美股大跌
新型冠狀肺炎全球疫情（04月17日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月17日 時間15:00）
【美國疫情】每日3萬確診 特朗普煲電話粥談復工
【美國疫情】每日3萬確診 特朗普煲電話粥談復工