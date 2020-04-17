百年中藥舖變咖啡店　從百子櫃延續舊情懷

▲ 大和堂咖啡店耗資逾百萬港元，將百年中藥舖活化翻新改裝成咖啡店，並盡量保留昔日的原始面貌。

鬧市中，不少具歷史文化特色的建築，也敵不過時代巨輪。九龍城區舊樓林立，為配合市區重建發展，新舊建築與文化亦能並存。有大半世紀歷史的「大和堂蔘茸藥行」成為該區標誌。眼見歷史老店結業，80後的石浚鏗（Henry）決定租下店舖，翻新成「大和堂咖啡店」，延續香港昔日的舊區面貌。

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「大和堂」位於衙前塱道前的一幢戰前唐樓，樓高4層，於1920年代興建。1932年，地舖正式成為醫館，中醫師鍾伯明就在此白手起家，從外聘醫師做到接手醫館。可惜，隨着兩代醫師去世，由親戚郭先生接手繼續經營，從醫館轉型成為中藥行，直至2017年中正式結業。

80後牛津生 百子櫃尋本土情

Henry自小在九龍城長大，曾負笈英國，畢業於牛津大學經濟及管理學系。留學期間，他一直惦記香港事物，逐漸對文化保育及本土情懷產生情意結。

回港後，他一次偶爾經過大和堂門外，深深被這廣州式騎樓建築吸引，幻想如能在這裏一邊細味咖啡，一邊欣賞舊區街景，實是賞心樂事。於是他耗資逾百萬港元，用了4個月時間，將這間百年中藥舖活化，並盡量保留原始面貌，搖身一變成為今日的特色咖啡店。

▲ 從店內裝潢到食物設計，大和堂咖啡店都花盡心機，希望為客人帶來特別的用餐體驗。（湯炳強攝）

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保留舊貌 定期辦藝術活動

為了將本港獨有的文化理念呈現於咖啡店內，他將店內所有的陳舊鐵閘、金漆牌匾，以及店內的百子櫃等古色古香的裝飾都修復保留。此外，咖啡店又定期與本地藝術家和攝影師舉辦藝術活動，主題圍繞大和堂、九龍城和香港精神，令「大和堂咖啡店」活化成為新一代藝文好友聚腳地。

▲ 大和堂保留店內的陳舊鐵閘、金漆牌匾，以及店內的百子櫃等古色古香的裝飾，將本港獨有的文化理念呈現於咖啡店之中。（受訪者提供圖片）

從店內裝潢到食物設計，Henry都花盡心機，希望為客人帶來特別的用餐體驗。此外，Henry特別將店內的餐牌設計成報章雜誌的模樣，他笑言：「這個咖啡店的概念，是以慢活的態度來欣賞大和堂的舊有面貌，過去人們習慣看報紙、看書，現在卻很少人會閱讀，希望藉着特色的餐牌吸引客人，既可了解大和堂的歷史，又可感受我們的用心。」

平衡保育與發展 屢掀爭議

事實上，古迹文物見證着一個地方的成長與發展，亦是組成集體回憶的重要部分。然而，香港地少人多，寸金尺土，每一寸土地，都可能代表着一個商機，空置的古迹、舊樓，或許只會被發展商視為絆腳石。

過往，港人對文物保護意識不高，但自06、07年發生天星碼頭和皇后碼頭保育事件後，市民對歷史建築的拆卸及改建事件尤為關注，使文物保育成為熱門話題。但是，要平衡本港文化保育和發展並不容易，衍生出不少取捨爭議。

Henry直言，在英國留學期間，發現當地人都很樂意保育本土建築的文化發展，舊有的人情味和回憶都總不能由金錢來衡量。保育很多時是新舊之間的選擇，不同城市都會有各自的取向，新建築大多需要配合城市的面貌，不能太突兀，以保存城市的整體形象。

▲ 大和堂咖啡店創辦人石浚鏗（Henry）一次偶爾經過大和堂門外，深深被這廣州式騎樓建築吸引，幻想如能在這裏一邊細味咖啡，一邊欣賞舊區街景，實是賞心樂事。（湯炳強攝）

「去年下半年開始，港人經歷反修例風波，社會活動引發市民之間的不少矛盾，尤其在身份認同的問題上，分歧甚大。而歷史建築可以重新勾起港人的集體回憶，加強港人的身份認同感，消除人與人之間的隔膜，凝聚社會各階層。此外，更能驅使人們進行社會政治參與等促進社會進步的活動，望以此改變社會現狀，可見集體回憶對加強香港社會凝聚力的重要。」

記者：施雯雯

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