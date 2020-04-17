金管局：港銀可向企業「預先批核還息不還本」　料8成企業合資格（第二版）

▲ 金管局宣布銀行業將向合資格企業客戶推出「預先批核還息不還本」，估計可覆蓋全港銀行八成企業客戶。圖為金管局總裁余偉文。（資料圖片）

金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，將於5月1日起向合資格企業客戶，提供「預先批核還息不還本」安排，毋須額外申請，料可覆蓋全港八成企業，以盡快減輕企業的現金流壓力。滙豐、中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） 表示歡迎。

合資格企業客戶的年度營業額需在8億元或以下、現時沒有逾期還款或逾期不多於30日。金管局估計，可覆蓋全港銀行八成以上的企業客戶。

銀行主動聯絡合資格客戶 毋須額外申請

合資格客戶5月1日至10月31日六個月期間，所有貸款本金還款獲自動延期，一般貸款（包括循環貸款）及貿易融資貸款，本金還款期延期6個月及3個月，計劃不涵蓋銀團貸款及股票或其他金融資產融資貸款。

銀行會盡早通知合資格客戶，合資格客戶毋須遞交申請，只需在接獲通知14天內聯絡銀行，確認貸款延期細節。

中銀：爭取4月底前通知合資格客戶

銀行公會表示歡迎，會員銀行將全力支持及配合，以在疫情下加強對企業的支援，紓緩企業資金週轉壓力。

滙豐發言人指，措施是另一項及時舉措，有助減輕企業財務負擔、幫助員工保障就業。恒生表示，歡迎及支持上述計劃，正積極籌備為合資格中小企客戶提供延遲還本安排。中銀香港稱已調配資源，積極落實計劃，並將於4月底前陸續通知合資格客戶。

金管局表示，計劃已獲11間主要銀行支持，期望所有銀行參與，會密切監察計劃推出後的運作情況，與銀行業保持緊密聯繫，不時檢視並優化安排。

（第二版加入銀行回應）

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編輯：趙穎妍