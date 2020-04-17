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金管局：港銀可向企業「預先批核還息不還本」　料8成企業合資格

金融經濟 14:00 2020/04/17

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金管局宣布銀行業將向合資格企業客戶推出「預先批核還息不還本」，估計可覆蓋全港銀行八成企業客戶。圖為金管局總裁余偉文。（資料圖片）

金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，將於5月1日起向合資格企業客戶，提供「預先批核還息不還本」安排，毋須額外申請，已獲11間主要銀行支持，並期望所有銀行參與計劃，爭取盡快減輕企業的現金流壓力。

合資格企業客戶的年度營業額在8億元或以下、現時沒有逾期還款或逾期不多於30日的企業客戶。金管局估計，可覆蓋全港銀行八成以上的企業客戶。

合資格客戶在5月1日至10月31日六個月期間，所有貸款本金還款獲自動延期，一般貸款（包括循環貸款）的本金還款延期6個月，貿易融資貸款因應其短期性質，本金還款延期3個月，計劃不涵蓋銀團貸款及股票或其他金融資產融資貸款。

銀行會盡早通知合資格客戶，合資格客戶毋須遞交申請，只需在接獲通知14天內聯絡銀行，確認貸款延期細節。

金管局會密切監察計劃推出後的運作情況，與銀行業保持緊密聯繫，不時檢視並優化安排。

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