【疫市營商】大和堂咖啡店拓晚市外賣服務　吸納新客源

▲ 要在「疫」境中求存，大和堂咖啡店決定推出一系列方法自救，包括開拓晚市生意、透過外賣服務、或外賣折扣等方式吸納新客源。

新冠肺炎疫情肆虐全球，本港曾多次爆出透過聚會傳染的確診病例，導致食肆生意慘淡。大和堂咖啡店開業至今近2年，其創辦人石浚鏗（Henry）透露，店舖過往每月平均營業額約數十萬元，疫情爆發令生意大受影響。

【疫市營商】戶戶送推戶戶學院 逾700網上課程供送餐員進修

【疫市營商】零售寒冬大洗牌 鴻福堂：革新的最佳時機

要在「疫」境中求存，大和堂咖啡店決定推出一系列方法自救，包括開拓晚市生意、透過外賣服務、或外賣折扣等方式吸納新客源。

咖啡店通常只做早市午市，晚市時段一般會休息，畢竟晚上喝咖啡會妨礙睡眠，但大和堂卻反其道而行，決定由2月中開始開拓晚市生意。疫市期間，大和堂延長營業時間至晚上10時，希望在白天提供傳統咖啡店美食之同時，晚間同時供應一些注入中式元素港式風味的西式晚餐。其中，Henry特別推介一款特色菠蘿油，將桂花酒浸泡過的鴨肝風乾，令鴨肝有牛油的感覺，配合自家製的菠蘿包，吃起來就像菠蘿油一樣。

▲ 其中，Henry特別推介一款特色菠蘿油，將桂花酒浸泡過的鴨肝風乾，令鴨肝有牛油的感覺，配合自家製的菠蘿包，吃起來就像菠蘿油一樣。（受訪者提供圖片）

食肆新規礙生意 推自取優惠

Henry期望將港式味道，以西餐形式重新演繹，為客人帶來不一樣的體驗。可惜好景不常，在晚市服務營運一個多月後，政府突頒布新規例，要求食肆每張枱相隔最少1.5米、座位減半、每枱上限4人。

由於堂食座位有限，市民又減少外出，大和堂開始與外送平台Deliveroo合作，讓客人可以選擇外賣食物和咖啡送到府上，同時推出外賣自取八折優惠，希望客人可以節省堂食的輪候時間，安在家中仍能享用大和堂的咖啡和食物。此外，在政府頒例後，店舖縮短營業時間，特別推出期間限定餐牌——大和臨時報，冀能讓客人在有限時間仍能品嘗到晚餐的招牌菜式。

▲ 疫市期間，大和堂透過延長營業時間並提供晚市服務來吸納更多客源，又在不少西式食物上注入中式元素或港式風味，為客人帶來不一樣的體驗。（湯炳強攝）

他直言，新規例下，生意大受影響，每日營業額下跌數千元。又指，晚市生意確實還有很多發展空間，情人節當天生意額大增，推行晚市為公司業務帶來約20%的增長，成績令人鼓舞。希望在疫情過後再觀察成果，盡力延續大和堂的人情味，繼續將舊有的情懷保留下來，做到新舊交融。

【創業兵團】藥粧連鎖店拓綫上業務 網上直播推動銷售

記者：施雯雯

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l