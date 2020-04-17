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【西班牙疫情】近2萬死 政府或仍低估死亡數字

環球社會熱點 13:37 2020/04/17

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西班牙新冠肺炎死亡人數已逼近2萬人，但西班牙並無將療養院的死亡數字列入計算，或仍低估實際死亡人數。

西班牙的新冠肺炎疫情仍未緩和，死亡人數已逼近2萬人。但疫情下醫護人手短缺影響驗屍服務，加上當局並無將療養院的死亡數字列入計算，西班牙政府或低估當地新冠肺炎的死亡人數。西班牙當局亦正重新檢視相關死亡數字。

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《紐約時報》報道，西班牙在野黨人民黨領袖卡薩多（Pablo Casado）於議會上發表講話時，批評政府隱瞞全國民眾。他要求西班牙總理桑切斯（PedroSánchez）公開真實死亡數字，他更暗示真實死亡人數或令官方數字翻倍。

西班牙於3月3日公布首宗新冠肺炎死亡病例。但患者死後數周，當局為其進行驗屍時才發現其感染新冠肺炎。再加上西班牙疫情爆發後，醫護人手嚴重短缺，衛生官員其後取消驗屍服務，導致更難統計疫情死亡數字。

另外，馬德里政府上周估計，近3500人出現疑似症狀後於療養院死亡，但因當局並無為他們進行檢測，因此未將這批死者列入新冠疫情死亡人數。

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西班牙政府發布的官方數字，是根據各地區政府提供的數字，再作統一計算。但西班牙埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）地區的保守派領導人莫納戈（JoséAntonio Monago）本月暗示，政府已下令隱瞞新冠肺炎死者的真實數字。

再加上過往出現流行病疫情，各國或需要數月甚至更長時間，才能統計出疫情導致的實際死亡人數。因此西班牙目前逼近2萬宗的死亡數字，或仍然是遭到低估。

西班牙司法部上周已通知民事登記處，要求該處整理自3月14日起的死亡數字記錄，以統計是否出現未知的新冠肺炎死亡患者。

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