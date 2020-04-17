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【5G】Verizon CEO砲轟　5G傳播病毒論屬無稽之談

科技 14:57 2020/04/17

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Verizon行政總裁Hans Vestberg指，5G導致新冠病毒傳播的陰謀論是無稽之談。

近日歐美等地傳播著「5G導致新冠病毒傳播」的謠言，不少民眾信以為真，歐美各國隨即出現5G信號塔被縱火及蓄意破壞等事件。美國電信商Verizon行政總裁接受外媒訪問時多次強調，5G和新冠病毒完全沒有任何關聯，並會積極打擊相關陰謀論。

>>>荷蘭多個5G發射塔遭縱火破壞　恐阻礙5G發展

Verizon行政總裁Hans Vestberg昨（16日）接受CNBC訪問時指，5G導致新冠病毒傳播的陰謀論是無稽之談。Verizon目前正與其他同行及衛生組織溝通，盼能合作聯手打擊謠言。Verizon發言人同時向外國科技網站The Verge透露，Vestberg提到的衛生組織已經在其網站「www.wirelesshealthfacts.com」 發布5G相關的訊息，該網站顯示：「根據國際科學界說法，來自無線設備和網絡的無線射頻能量，包括5G所使用的射頻能量，都沒有任何證據顯示，會導致健康問題。」

該網站亦會連接到世衛組織網站，清楚說明新冠病毒是通過呼吸道飛沫傳播，並不會透過無線電波或5G網絡傳播。

事實上，英國四大電信商早前亦曾發布聯合聲明，駁斥5G導致新冠病毒傳播的虛假資訊。英國廣播公司（BBC）亦曾采訪多位科學家，他們均強調將新冠病毒與5G聯繫起來是沒有任何依據，從生物學上亦是根本不可能。

>>>英國民眾誤信5G謠言　YouTube下令禁止不實內容傳播

>>>【數碼通5G】數碼通仍未開通5G網絡　全因愛立信？

責任編輯：曾曉汶

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