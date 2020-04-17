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【疫市營商】戶戶送推戶戶學院　逾700網上課程供送餐員進修

商業 13:22 2020/04/17

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戶戶送宣布，於香港推出「戶戶學院」，透過網上教育平台OpenClassrooms，為全港5,000名送餐專員及其家屬，免費提供700多個網上課程。（戶戶學院網站圖片）

疫情期間除了在家看戲煮飯，亦可網上進修。戶戶送（deliveroo）宣布，於香港推出「戶戶學院」，透過網上教育平台OpenClassrooms，為全港5,000名送餐專員及其家屬，免費提供700多個網上課程，讓他們在政府新推的社交隔離措施的同時，有機會留家進修並學習新技能。

【疫市營商】戶戶小廚進駐鰂魚涌　今年首季生意按季增3倍

OpenClassrooms設有數百個獨特的網上課程，適合16歲或以上人士報讀，涵蓋的學習範疇包括填寫履歷、設計、市場推廣、創業及資訊科技，課程長度由一小時至數月不等。完成課程並獲得修畢證書後，學員可於履歷上展示成績，有助提升未來工作前景。

【疫市營商】戶戶送退出台灣　強調香港不受影響

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戶戶送香港區總經理羅家聰表示，很多市民須於這段時間留在家中，希望為送餐專員及其家屬提供網上進修的機會，盡可能幫助他們善用在家的空餘時間。網上進修是學習新技能的絕佳途徑，送餐專員在自我增值的同時，亦可按意願隨時隨地繼續工作，利用與戶戶送合作的機會以達成更長遠的事業目標。

責任編輯：朱悅瀅

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