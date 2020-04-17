【金沙停派息】金沙中國停派末期息　全日股價照升近半成（第二版）

▲ 金沙中國宣布，因應疫情決定不派發2019年度末期息，午後股價繼續大升。

金沙中國 （01928） 宣布，新冠肺炎全球大流行，對全球經濟帶來重大影響，建議不派發2019年度末期息，議案於今日（17日）董事會會議上通過。金沙近年末期息維持1元，集團於2月已派發0.99元中期息，單計中期息，金沙股息率跌至約3厘。

金沙中國中午收市前報32.75元，升7.73%或2.35元。金沙午後股價升幅稍回，但未受停派息消息重大影響，即使尾市隨大市轉弱，全日仍升4.8%，報31.85元，成交13.5億元。

金沙中國發通告指，新冠肺炎對旅遊及社交活動產生強烈遏制效應，訪澳門旅容銳減。而根據澳門政府公布，今年訪澳的中國旅客、每月博彩業總收益均呈顯著下跌。

董事會強調，集團資本雄厚、資金及流動資金狀況良好，並繼續致力於執行其於澳門的持續資本開支計劃。董事會將持續審視局勢及監察市況。

金沙以外，永利澳門 （01128） 早前也宣布停派股息。

摩通瑞信同日唱好

金沙宣布停派股息，即日升勢未有受大礙，摩通最新報告料內地6月起或可能逐步放鬆對澳門旅遊限制，料貴賓廳及高檔中場的賭收表現會率先受惠。

瑞信就指，濠賭業目前估值約為2021年EBTIDA的10倍，料自由行最快5月恢復，可刺激行業氣氛提升，上調對金沙中國、永利澳門、銀娛 （00027） 評級，齊齊由「中性」升至「跑贏大市」，當中對金沙目標價由38.5元升至43.3元。

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（第二版更新收市價）

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編輯：趙穎妍