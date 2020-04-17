【美國疫情】特朗普轟無人早警告 記者：你講中國？

▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普轟無人早警告 記者：你講中國？

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情失控，確診人數增至逾67萬，死亡人數超越3.3萬。美國總統特朗普稱，自己感到憤怒，因為沒有人更早通知新冠肺炎疫情嚴重。但當記者問特朗普是否指中國時，特朗普支吾以對。

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特朗普周四（16日）公佈重啟美國經濟活動計劃，不再堅持自己指揮，容許各州自行決定復工復產時間。特朗普在記者會上，表示新冠肺炎疫情橫掃全球，自己感到憤怒：

「我很憤怒，因為有人應該告訴我們。有人應該更早告訴我們。有人應該早得多地告訴我們。」

（I was angry because it should've been told to us. It should have been told to us early. It should have been told to us a lot sooner.）

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特朗普更揚言，自己要追究到底：

「有人知道事情正在發生但不願講。我不知道為甚麼，但我們會追究到底。」

（People knew it was happening and people didn't want to talk about it. I don't know why, but we're going to get to the bottom of it）

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不過，當在場記者問特朗普是否指中國時，特朗普卻這樣回答：

「我不是暗示任何事情。我只是說有人應更早通知美國。他們也應更早通知全世界。」

（I'm not saying anything. I'm saying people should have told us about this. They should have told the rest of the world too.）

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特朗普之後隨即話鋒一轉，稱美國會將經濟重建得更加強大，「很多橋樑25年前就已應修葺」，「好消息是現在零利率」。

特朗普早前批評中國和世界衛生組織（WHO）隱瞞疫情，暫停美國向世衛組織撥款，但美國傳媒報道，美國專家早已由中國病例預知美國疫情必會社區爆發，官員亦多番嘗試警告特朗普，惟特朗普一再延誤推出強力措施，導致美國疫情失控無可挽回。

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