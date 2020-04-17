【航空告急】國泰傳剎停波音777X訂單　改向中銀航空租賃延長租約

▲ 國泰傳放棄波音777X訂單。

國泰航空 （00293） 營運受新冠肺炎疫情重創，繼國泰確認全面關閉駐美國機組人組基地，消息透露，國泰正考慮取消波音新客機777-9 （或稱777X）訂單，改從中銀航空租賃 （02588） 延長租賃10架777X前一代的777-300ER客機。國泰回應本報查詢時稱，不評論市場猜測。

據波音工廠大本營所在地西雅圖的傳媒報道，有飛機租賃公司高層指，國泰非正式地說不會接收波音777X 系列客機。

國泰最新年報仍指出，21架777-9 客機訂單中，最早2021年就會接收當中6架。國泰目前有51架777-300ER客機，為集團機隊主力，最新一部接收時間為2015年。

國泰因應當經營絕境，已將6架777-300ER客機轉買為租，從中銀航空租賃套現55億元，今日（17日）也宣布，全面關閉駐美國機組人組基地。

777X為波音最新研發的雙引擎廣體客機，今年初正式試飛，原預計明年交付首批客機，國泰早於2013年已提出訂單。

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記者：麥德銘