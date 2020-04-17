【口罩供應】莎莎夥AlipayHK eShop小程式發售口罩　網購優惠10元（附教程）

▲ 莎莎夥AlipayHK eShop發售口罩，在AlipayHK購買可享優惠價。

莎莎國際（00178，SaSa）宣布，即日（17日）中午12時起，於AlipayHK eShop發售Perfetta女士小顏或中童口罩，每盒50個裝，連同韓國Shine K酒精搓手液2包，每盒268元。莎莎指，用戶若於AlipayHK eShop選購，即減10元，優惠價258元購買，每位AlipayHK用戶限購1盒。

口罩規格：

產地：越南製造

ASTM F2100-11 level 2驗證

EN 14683：2014 Type II 驗證

可隔絕99%細菌及0.1微米粒子

尺寸：145mm x 90mm

購買此口罩加送價值36元的韓國Shine K酒精搓手液2包。

購買步驟：

1.直接進入選購網址：https：//w.alipay.hk/s04/bhdVYfvg0q

2.進入AlipayHK App，在莎莎商戶頁面點擊SaSa eShop小程式選購口罩

AlipayHK eShop 購買及店舖領取口罩步驟：

a.進入SaSa x AlipayHK eShop 揀選產品

b.揀選產品後，於產品頁面下方點擊「加入購物車」

c.點擊左下方「購物車」標示，並按「前往付款」

d.點擊「請填寫取貨人資料」

e.填寫取貨人資料，完成後點擊「下一步」

f.選擇取貨日期及地點，完成後點擊「下一步」

g.點擊下方「前往付款」，確認付款詳情並完成支付

h.取貨當日於「我的訂單」頁面點擊待提貨的貨品，並點擊「查閱提貨二維碼」，在先前輸入的提貨日期前往提貨地點，向店員於AlipayHK app中展示提貨碼即可提貨

莎莎表示，訂購完成後，不設退款或換貨，用戶必須於換領已選購的產品時於AlipayHK app出示該訂單的取貨碼，不接受列印版本及截圖，取貨二維碼必需於AlipayHK APP中展示。一經選擇領取貨品的分店地點，用戶將不得更改。

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編輯：陳華