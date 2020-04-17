▲ 【停世衛撥款】愛爾蘭唱反調 增4倍捐款至8000萬

美國決定停止對世衛撥款的撥款資助之際，愛爾蘭唱反調，計劃增加4倍世衛捐款，至950萬歐元（8004萬港元）。愛爾蘭指，很多國家依賴世衛的專業知識和能力拯救生命。世衛總幹事譚德塞表示，非常感謝愛爾蘭的支持。

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愛爾蘭副總理兼外長科文尼（Simon Coveney）稱，愛爾蘭「強烈支持」世界衛生組織（WHO），努力協調全球應對新冠肺炎；明年將對世衛的年度捐款增加4倍，達950萬歐元。

此前，美國總統特朗普（Donald Trump）不滿世衛處理疫情的方式，停止對世衛撥款的撥款資助。科文尼批評，特朗普在疫情「全球大流行中」停止資助的決定，完全站不住腳（indefensible）。

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愛爾蘭衛生部長哈里斯（Simon Harris）日前亦在Twitter發推文稱：

「任何破壞其（世衛）工作的決定都是危險、不合邏輯和有害的。」

美國是世衛的最大金主。美媒報道，美國去年捐出5.53億美元，佔世衛捐款的近10%。

世衛網頁的捐款數據顯示，愛爾蘭並非核心捐款國，甚至連20國都不入。參考2018年的捐款數字，美國捐出2.8億美元，佔22億美元總捐款的13%；愛爾蘭捐出200萬美元，佔不足0.1%。

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