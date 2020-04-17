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【新冠肺炎】為長遠考慮　fb取消未來一年大型實體活動

科技 12:34 2020/04/17

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社交平台Facebook行政總裁朱克伯格宣布，允許員工在今年夏天前在家工作，並會取消所有在2021年6月前，超過50人的實體活動。

新冠肺炎疫情大流行，全球活動展覽均被迫延遲或取消，減低人口聚集及交流而出現傳染風險。社交平台Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）昨（16日）宣布，允許員工在今年夏天前在家工作，並會取消所有在2021年6月前，超過50人的實體活動，減低疫情擴散風險。

>>> 【新冠肺炎】Facebook宣佈取消F8開發者大會

朱克伯格在其社交網站發布文章，表示希望能助遏制病毒傳播，確保社區安全，並儘快恢復運行。所以Facebook在2021年6月前，都不會舉辦任何人數逾50人的實體活動，所有活動會改作網上活動形式舉行，包括原定於下月5日到6日舉辦的F8開發者大會、9月的 Oculus Connect、以及明年5月的F8開發者大會，通通改為線上舉行。

此外，目前所有Facebook員工必須在家工作直至5月底。若其後有任何原因無法回公司，亦可選擇繼續在家工作，措施將實施到今年夏天。另外，Facebook亦禁止員工出差，至少要到6月才恢復正常。

除了Facebook，日前亦曾傳出微軟（Microsoft）預計所有2020年的活動，均轉為線上方式進行。而不少科技大展及發布會，都深受疫情影響而被迫取消，如二月份的MWC取消、Google 今年不會舉辦開發者大會Google I/O 2020，而蘋果的開發者大會WWDC亦改為網上舉行。

>>>【疫市營商】智能電話廠商戰「疫」   MWC取消影響細廠商

>>>【新冠肺炎】Google I/O完全取消　Android大型更新勢將延期

責任編輯：曾曉汶

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