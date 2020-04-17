【停世衛撥款】特朗普慘被G7孤立 除美國齊撐世衛

▲ 【停世衛撥款】除美國齊撐世衛 特朗普慘被G7孤立

世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）被指延誤阻截新冠肺炎疫情，引爆全球大流行，美國總統特朗普（Donald Trump）日前已停止對世衛的撥款資助。然而，除了美國外，其他七國集團（G7）成員國仍表示支持世衛，有英媒形容，特朗普慘被孤立。

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G7領袖周四召開視像會議討論新冠肺炎疫情。德國總理默克爾（Angela Merkel）透過發言人指，只有透過國際合作才能令疫情得以解決。默克爾發言人亦指，默克爾和多名國際夥伴都支持世衛。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，現時需要國際協調以應對疫情，而世衛是各國合作及協調的重要部份。杜魯多指，得悉各界對世衛有所疑問，但在對抗疫情之際，保持協調亦十分重要。

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英國《衛報》形容，在多名G7領袖都表態支持世衛下，特朗普顯得孤立。白宮則指，G7會議上，亦有領袖表示支持美國對世衛的批評。

白宮又稱，會議上主要內容都是世衛在處理這場疫情時欠透明及長期處理失當，G7領袖促請世衛作深入的評估及改革。

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