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【新冠肺炎】CrazyEgg突然停業　逾400買家申訴無門

商業 12:23 2020/04/17

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專營Wifi蛋公司CrazyEgg早前突然宣布無限期停業。（資料圖片）

新冠肺炎疫情全球大流行，重挫旅遊業之餘，連帶拖累從事相關業務的企業。專營Wifi蛋公司CrazyEgg早前突然宣布無限期停業。小編今日打開其官網，亦只有一句感謝6年來的支持。

【百分百擔保貸款】 CIMA建議：補貼延至1年　擴大計劃涵蓋範圍

市民若不幸訂購CrazyEgg的服務，官網上稱訂單取消或按金退回可經電郵info@crazyegg.com.hk查詢。不過，小編在Facebook上搜尋CrazyEgg，再無該公司的Facebook專頁，但發現新增一個共有431名會員的CRAZYEGG苦主大聯盟的專頁。

CrazyEgg官網只顯示一段留言。（CrazyEgg官網截圖）

【疫市營商】環球資源推剛需採購活動　對接全球買家及供應商

其實租用CrazyEgg的Wifi蛋，每部機需支付500元按金。小編粗略計算苦主的會員人數，CrazyEgg最低欠苦主們合共215,500元按金，並已電郵查詢相關問題。今次突然無限期停業，未知是否有結業的打算。但將社交網站和官網關閉，只留一個電郵地址以聯絡，消費者就難以尋找。

其實公司突然結業的情況屢見不鮮，例如健身中心或美容公司，便常有發生。若公司進入清盤程序，按優次償還債務時，消費者更是較後獲賠償的苦主。所以預購任何產品前，要先慎重考慮風險，避免有不必要的損失。

【疫市營商】無得旅行　北角匯櫻花祭和你過春季

責任編輯：馬意文

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