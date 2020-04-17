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【口罩供應】本地口罩生產資助再批5條生產線　月均360萬供港775萬供政府

商業 12:28 2020/04/17

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本地口罩生產資助計劃再批出5宗申請，合共5條生產線，每月平均向政府供應合共775萬個口罩，另可每月平均生產360萬個口罩供應本地市場。（資料圖片）

商務及經濟發展局今日（17日）公布，本地口罩生產資助計劃再批出5宗申請，各公司獲批資助1條生產線，合共5條生產線，包括國藥科技醫療用品有限公司、Hong Kong Lion Production Company Limited、香港人醫療用品有限公司、益成醫療用品有限公司及新德利（亞洲）有限公司。每條生產線可獲得的最高資助介乎2百萬至3百萬元，每月平均向政府供應合共775萬個口罩，另可每月平均生產360萬個口罩供應本地市場。

【口罩供應】8條口罩生產線獲資助　向政府每月供應1280萬個口罩

計劃最多會資助20條本地生產線，至今已批出13條生產線，尚餘7條生產線資助名額。香港生產力促進局確認尚有26宗申請符合計劃基本條件，涉及33條生產線，政府會盡快審批。不過，申請資助的公司在其申請中預計開始向政府供應獲認證口罩的目標日期（預計目標日期），為批核申請的其中一項準則，超過一個月的延期會令致獲批資助被撤銷。

【口罩供應】再多6條口罩生產線獲批資助　生產力局即日起停止接受申請

【一表看清】本地口罩生產資助計劃5宗獲批申請

獲批公司 獲批資助生產線數目 申請中的預計目標日期 月均口罩供政府 月均口罩供本地市場 可獲得的最高資助
國藥科技醫療用品有限公司 1條 4月10日 200萬個 100萬個 300萬元
Hong Kong Lion Production Company Limited 1條 4月15日 55萬個 / 200萬元
香港人醫療用品有限公司 1條 4月16日 200萬個 160萬個 300萬元
益成醫療用品有限公司 1條 4月16日 200萬個 100萬個 300萬元
新德利（亞洲）有限公司 1條 4月16日 120萬個 / 200萬元

【口罩供應】市面有口罩標榜「首間獲資助生產線」　被質疑未供應政府偷步發售

責任編輯：朱悅瀅

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