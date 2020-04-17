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【航空告急】國泰全面關閉駐美國機組人組基地 全炒美國機組人員

金融經濟 12:23 2020/04/17

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目前國泰在美國3個城市紐約、三藩巿和洛杉磯設有機艙服務員外站，共聘286名駐美機艙服務員。

國泰 （00293） 宣布，關閉駐美國的機艙服務員外站，以美國為基地的機組人員將被裁員裁走。國泰形容「作出艱難決定」，因應新冠肺炎疫情大流行令全球旅遊幾乎停頓，會關閉駐美國的機艙服務員外站。目前國泰在美國3個城市紐約、三藩巿和洛杉磯設有機艙服務員外站，共聘286名駐美機艙服務員。

國泰飛行服務部總經理毛潔瓊（Jeanette Mao）向以美國為基地全體機組人員發內部信，宣布美國的機組人員基地將全面關閉，以美國為基地的機組人員將被裁員。她在信中指，曾考慮多個選項，並多番強調這是「艱難的決定」，已通知美國空中服務員工會（Association of Flight Attendants-CWA （AFA-CWA））有關決定。

國泰：目前僅餘客運需求已消失

毛潔瓊指出，目前僅餘的客運需求已消失，集團的客運機隊幾乎停飛，4月國泰前往美國的航班僅餘下每周兩班前往洛杉磯的航班。她指出，在當前具挑戰的環境下，不可能預測復甦的時間表，維持美國基地恐怕是不可行。

信中又附上裁員通知，據當地法規，裁員需於60日前通知僱員，因此以美國為基地的空服員最後上班日期為今年6月20日。

相關文章：國泰認關閉加拿大溫哥華機艙服務員基地 發言人：正與工會溝通（第二版）

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編輯：吳敏芳

疫情 航空 美國 國泰航空 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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