【港產口罩】港府再資助口罩生產線　每月千萬產量3分2供政府　邱騰華：無一條已投產（第二版）

▲ 港府的本地口罩生產資助計劃再批出五條生產線，包括GEM上市的國藥科技生產的口罩。

港府早前設立本地口罩生產資助計劃，最多會資助20條本地生產線，今日（17日）再批出5條生產線，涉及每月可供應1135萬個口罩，但當中775萬個都會直接供應港府，佔產量將3分之2。5條生產線中包括GEM（前稱創業板）上市的國藥科技 （08156） 的合資公司國藥科技醫療用品。

港府目前已批出13條生產線，尚餘7條生產線資助名額。香港生產力促進局確認尚有26宗申請符合計劃基本條件，涉33條生產線，政府表示會盡快審批。

商務及經濟發展局局長邱騰華稱，目前13條原則獲批生產線，未有一條生產線完全符合政府的要求，料最快月底至5月才能完成認證。

邱騰華續稱，留意部分獲批「本地口罩生產資助計劃」的公司以此宣傳產品，強調生產綫要先供貨給政府，有剩餘才可在市面出售。

綜合港府和社交平台資訊，獲批本地口罩生產資助計劃的新增5條生產線包括：

1. 國藥科技醫療用品

預計4月10日開始向政府供應獲認證口罩，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產100萬個口罩供應本地市場。

獲批資助：最高300萬元

社交網站連結

2. Hong Kong Lion Production Company

預計4月15日開始向政府供應獲認證口罩，每月平均向政府供應55萬個口罩。

獲批資助：最高200萬元

社交網站連結

3. 香港人醫療用品

預計4月16日開始向政府供應獲認證口罩，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產160萬個口罩供應本地市場。

獲批資助：最高300萬元

4. 益成醫療用品

預計4月16日開始向政府供應獲認證口罩，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產100萬個口罩供應本地市場。

獲批資助：最高300萬元

5. 新德利（亞洲）

預計4月16日開始向政府供應獲認證口罩，每月平均向政府供應120萬個口罩。

獲批資助：最高200萬元

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記者︰麥德銘