【經濟重啟】美歐經濟漸重啟 隧道盡頭還要走多遠?（訂戶專享）

受美國總統特朗普公布重啟經濟計劃的消息刺激，港股今早隨美股期指及亞洲外圍股滙急彈，恒指一度升逾600點。除美國以外，歐洲多個新冠肺炎疫情重災國亦已公布不同程度的重啟約經濟計劃，成為環球股市急彈的催化劑。

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