【經濟重啟】美歐經濟漸重啟 隧道盡頭還要走多遠?（訂戶專享） 金融經濟 12:40 2020/04/17 分享： 受美國總統特朗普公布重啟經濟計劃的消息刺激，港股今早隨美股期指及亞洲外圍股滙急彈，恒指一度升逾600點。除美國以外，歐洲多個新冠肺炎疫情重災國亦已公布不同程度的重啟約經濟計劃，成為環球股市急彈的催化劑。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 美銀行疫市撥備1900億 港銀高息恐難保（訂戶專享） 2020/04/16 美銀行疫市撥備1900億 港銀高息恐難保（訂戶專享） 基金經理911以來最悲觀 反成散戶趁高減磅機會（訂戶專享） 2020/04/15 基金經理911以來最悲觀 反成散戶趁高減磅機會（訂戶專享） 全球紛現牛市 股神仍未到貪婪時（訂戶專享） 2020/04/14 全球紛現牛市 股神仍未到貪婪時（訂戶專享） 【環球放水】金管局組合拳放水谷信貸 銀行穩賺不賠?（訂戶專享） 2020/04/09 【環球放水】金管局組合拳放水谷信貸 銀行穩賺不賠?（訂戶專享） 瑞幸假數掀信心危機 中概股回歸有危有機（訂戶專享） 2020/04/08 瑞幸假數掀信心危機 中概股回歸有危有機（訂戶專享） 美股 香港股票 新冠肺炎疫情 美國 紐約州 歐洲 意大利 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入