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【騰訊股價】騰訊強勢突破「南非頂」 未算最強藍籌？

金融經濟 12:03 2020/04/17

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股王騰訊 （00700） 再發威，今早再上試2月高位420元，幾乎全面收復受疫情拖累的失地。不過，按收復年初高位計，藍籌股中最強的並不是騰訊，恒安 （01044） 早在本月初已收復疫情失地。

外圍氣氛轉佳，騰訊錄得5連升，昨日突破405元「南非頂」（即南非大股東Naspers配股價，由前低位變反彈阻力）後，今日再上，高見419.6元，距離今年高位420元僅一步之遙。一旦突破420元，騰訊便再創兩年高位。恒指現時仍較今年高位低逾1成，強勢股騰訊已早於大市走出疫情陰霾。 

騰訊挑戰420元 待再創兩年高

受惠美股科網龍頭亞馬遜（Amazon）及Netflix相繼破頂，本港科網股亦發力追後落。疫情下民眾留家抗疫，亦令騰訊的手遊業務惹憧憬。大行大摩日前更指出，相信其手遊業務仍然鞏固，料旗下最新旗下遊戲《王者榮耀》及《和平精英》均保持強勢，料首季手遊收入可按年升4成。對手遊業務的憧憬，亦反映於騰訊近日的強勢。

憧憬紙巾需求增 恒安本月初已收復失地

不過，另一藍籌股恒安反彈力度比騰訊更強。恒安的核心業務為紙巾及衛生用品，在疫情中受影響不太，反而早前各地超市出現搶購紙巾的場面，令市場憧憬紙巾需求颷升。大行亦指出，疫情令大眾衛生意識提升，長遠令紙巾及衛生用品需求大增。事實上，同業維達國際 （03331） 日前發盈喜，料首季純利按年大增逾6成。

恒安近期股價偏強，於3月中見底後隨大市反覆抽升，早於4月初已突破2月時的高位65.2元，並創近1年高位。恒安已先股王騰訊一步，收復了疫情市下的失地。按今年以來表現計，恒安累升2成，亦跑贏升1成的騰訊。

繼恒安及騰訊之後，疫情下反彈力較強的藍籌股，是公用股中電 （00002） 及煤氣 （00003） 。其中中電現價距離3月時的高位僅低3%。

藍籌弱股方面，不少受疫情打擊嚴重，較年初高位仍低3成至4成。其中最弱的瑞聲 （02018） ，距高位仍低逾4成，主要受累疫情下業績大倒退，並為首季發盈警。

焦點股滙豐 （00005） 突取消派息，股價重挫曾失守40元水平，令滙豐重回今年高位遙遙無期。石油股中石油 （00857） 及中海油 （00883） 受累油價低迷。

責任編輯：錢家鋒

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香港股票 恒安國際（01044） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005）

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