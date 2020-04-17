【新加坡疫情】日增700確診破紀錄 累計逾4000病例外勞多

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【英國疫情】外相藍韜文：疫情後中英生意難如常
新加坡的新冠肺炎疫情急劇惡化，一日內急增逾700人確診，令累計確診人數飆升至超過4,000人，確診個案更主要來自外籍勞工宿舍。
新加坡《海峽時報》報道，新加坡一日內再增728宗確診病例，每日增幅已連續第二日創新高，總確診人數更增至4,427人。
在新增的728宗病例中，654宗病例來自外籍勞工宿舍，幾乎佔新增病例總數90%。另外有26名患者，則為沒有住外勞宿舍的外籍勞工。目前涉及外勞宿舍的確診個案約有2,689宗，佔整體病例約60%。
新加坡衛生部指，該國再新增5個與宿舍有關的感染群組，目前有81％的新增個案與過往病例有聯繫。
衛生部在聲明中表示：
我們不斷努力積極測試和隔離受感染工人，但外勞宿舍新增病例數量已大大增加。
（The number of new cases among workers residing in dormitories has increased significantly, in line with our continued efforts to actively test and isolate the infected workers.）
衛生部又指，該國已連續7日未有出現海外輸入病例，過去一日內再有31名患者康復出院，康復出院總人數增至683人。至於該國的死亡病例則維持於10宗不變。
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