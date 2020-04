【新加坡疫情】日增700確診破紀錄 累計逾4000病例外勞多

▲ 新加坡一日內急增逾700人確診新冠肺炎,累計確診人數飆升至超過4,000人,確診個案更主要來自外籍勞工宿舍。

新加坡的新冠肺炎疫情急劇惡化,一日內急增逾700人確診,令累計確診人數飆升至超過4,000人,確診個案更主要來自外籍勞工宿舍。

【英國疫情】外相藍韜文:疫情後中英關係難如常

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

新加坡《海峽時報》報道,新加坡一日內再增728宗確診病例,每日增幅已連續第二日創新高,總確診人數更增至4,427人。

在新增的728宗病例中,654宗病例來自外籍勞工宿舍,幾乎佔新增病例總數90%。另外有26名患者,則為沒有住外勞宿舍的外籍勞工。目前涉及外勞宿舍的確診個案約有2,689宗,佔整體病例約60%。

新加坡衛生部指,該國再新增5個與宿舍有關的感染群組,目前有81%的新增個案與過往病例有聯繫。

【新加坡疫情】外勞宿舍成播毒溫床 外勞佔人口25%

【新加坡疫情】不怕淪疫船 首批外勞入住海上宿舍(圖輯)

衛生部在聲明中表示:

我們不斷努力積極測試和隔離受感染工人,但外勞宿舍新增病例數量已大大增加。

(The number of new cases among workers residing in dormitories has increased significantly, in line with our continued efforts to actively test and isolate the infected workers.)

衛生部又指,該國已連續7日未有出現海外輸入病例,過去一日內再有31名患者康復出院,康復出院總人數增至683人。至於該國的死亡病例則維持於10宗不變。

【美國疫情】特朗普棄「絕對權威」讓步各州自決復工

【iPhone SE】蘋果試水溫 新手機測試企業復原力

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析: http://bit.ly/2ZN5x1l