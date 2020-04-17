【新iPhone】iPhone SE 2020京東破32萬預訂　全因「保值Trade in」加持？

▲ 京東將同時推出新iPhone SE保值換新計劃，其中在預售期4 月 17 日至 4 月 24 日內購買，日後更可享購買價全數Trade in 新iPhone。

蘋果新推出的歷史最低價iPhone SE 2020，將於今天晚上8:01蘋果官網開啟預售。而新iPhone SE在電商平台京東上亦已接受預售，由昨（16日）凌晨1時上架至今早7時42分，不足兩日，新iPhone SE的預約量更突破32萬人。

值得留意的是，京東還將同時推出保值換新計劃，用戶可於預售期內購買 iPhone SE ，日後就可以該購買價全數換購新一代 iPhone，該iPhone SE便不會貶值！

按照規則，京東的新iPhone SE保值換新計劃將分為兩階段:

1/ 預售期：4 月 17 日至 4 月 24 日內購買，日後可享 購買價全數Trade in 新iPhone

新iPhone 2/ 首發期：4 月 24 日至 4 月 30 日，享 7 折Trade in 新iPhone

iPhone SE 2020黑、白、紅3色，並配有64GB、128GB 和 256GB共3款容量選擇，價錢分別為3,399元、3,899元及4,699元。

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若以64GB版新iPhone SE 為例，在該保值換新計劃下，於預售期內入手就可以約3,399港元（3299 人民幣）全數Trade in；首發期內入手，7 折後的Trade in價值約２,379港元（2,309.3 人民幣），即少約過千港元。

此外，若用戶在京東以舊機換購新iPhone SE，最多可獲300 人民幣（約 HK$329）換購優惠。

責任編輯：張寶燕