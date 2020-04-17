【停世衛撥款】美國議員聯署 要求譚德塞下台才課金

▲ 【美國暫停世衛撥款】美國議員聯署 要求譚德塞下台才課金

美國總統特朗普日前決定停止對世界衛生組織的撥款資助，多名共和黨眾議員聯署致函特朗普，表達支持。他們在信中指出，世衛（WHO）總幹事譚德塞與中國關係密切，令世衛無法中立、持平，美國應以譚德塞下台，作為繼續撥款予世衛的條件。

【英國疫情】外相藍韜文：疫情後中英關係難如常

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

屬共和黨的眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）率領16名委員會成員，去信特朗普。議員表示，理解、重視世衛在全球扮演的重要角色，世衛很多時是唯一幫助情況惡劣地區的國際組織，美國應繼續支持這項重要的工作。

不過，他們稱，已對譚德塞領導世衛的能力失去信心。例如，有明確證據顯示，新冠肺炎可迅速人類之間傳播，譚德塞仍在1月23日，決定不將疫情定性為「國際公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。

【美國疫情】特朗普棄「絕對權威」讓步各州自決復工

【新冠肺炎】全球確診近220萬 白宮：七國領袖籲徹底檢討及改革世衞

議員又指，譚德塞當選總幹事翌日，隨即表明會遵守「一中原則」，禁止台灣參與世衛論壇；這繼而令世衛沒有留意到，台灣去年12月31日發出疫情或人傳人的警告。世衛未有公布該警告，成員國間也沒有就此交流。

台灣的外交部1月15日曾表示，今年將優先爭取受邀出席5月召開的第72屆世界衞生大會。對此，國台辦回應稱，安排台灣參與全球衞生事務的前提是遵循「一個中國」原則。

特朗普斥世衛處理疫情時偏袒中國，周二（14日）決定暫停對世衛的資助，並展開相關調查。同時，美國議員也出招，提出議案要求凍結美國捐助世衛的資金、要求譚德塞提供與疫情相關的資料與通訊紀錄，用於國會聽證會。

【疫情焦點】英國宣布延長封城令3周 紐約州延居家令至5月中

【美國疫情】多地復工在即 戴口罩料變「新常態」

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l