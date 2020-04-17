【iMoney港股分析】【內地GDP首跌】5G投資勢加碼　兩隻股隨時跑出

內地今年第一季經濟增長，按年下降6.8%，遜市場預期，據報是1992年有季度GDP數據以來，首次出現負值。隨着疫情重擊經濟，中央短期內相信會出招提振。加強新基建，大力投資開始商用的5G措施料成一大招數。在各自領域市佔率最高的兩隻概念股，應具上升潛力。

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第一隻，是內地鐵塔基站建設商中國鐵塔(00788)。內地三大電訊商合計為集團貢獻超過90%的收入，即是中國鐵塔的收入取決於三大電訊商於電訊網絡的投資，以及資源上的利用。今年，三大運營商資本開支預算合計3348億元，同比增長11.6％，其中5G投資預算合計達1,803億元，較2019年增長超過3倍。加上集團積極提升鐵塔共享率，以及優化布局，拓展智聯和能源領域，俱有助推動收入。

另一隻則是內地最大電訊基建服務供應商中通服(00552)。該股主力向電訊商及其他行業企業提供通訊網絡支援服務，包括系統建設期的規劃設計、工程及項目監督，以及系統營運期的網絡運作及優化等服務。全國5G商用步伐加快，集團去年盈利亦成功增加5%至30億元。業績一出，大部分券商都給予一致性好評，分別給予買入、增持及跑贏大市評級。給予中通服6.5港元目標價的中金認為，該股業績不但符合預期，自由現金流同時升近兩成亦有利其維持派息政策。中金相信，新基建政策將為集團帶來大量新需求，包括物聯網及數據中心有關的服務，協助非電訊商業務可維持目前20%增長水平。該行估計，中通服利潤率壓力亦可逐漸緩解，今明兩年的盈利增長分別增加8%及10%，維持跑贏行業評級。