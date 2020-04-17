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全新iPhone SE 100%保值？　京東推保值換新計劃

金融經濟 11:07 2020/04/17

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全新iPhone SE 100%保值？　京東推保值換新計劃

蘋果推出新一代全新iPhone SE，竟然可以100%保值。全新iPhone SE將於4月17日起開始預售，京東推保值換新計劃，於預售期內購買iPhone SE，日後最多可用原價全數trade in新iPhone。

計劃分兩階段進行，4月17日至4月24日預售期內購買 iPhone SE，可100%全數trade in新 iPhone，如購買64GB版本，價值3299人民幣，即日後trade in新iPhone可折扣3299元人民幣。。

若於4月24日至4月30日首發期內購買iPhone SE，日後則以7折機價trade in新iPhone。同樣如購買64GB版本，價值3299人民幣，日後則可7折收回2309.3元人民幣trade in新iPhone。

另外，只要以手上舊機trade in iPhone SE，京東最高回贈300元人民幣優惠。

【蘋果iPhone】傳iPhone 12頂級版推遲至12月推出

【傳說中的iPhone 9】蘋果推新手機iPhone SE　3399元周五起預售

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責任編輯︰梁浩碩

4G 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iPhone

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