▲ 【英國疫情】外相藍韜文:疫情後中英生意難如常

英國疫情持續,就連英國首相約翰遜(Boris Johnson)都確診新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)。正在代理首相日常職務的英國外相藍韜文指,中國必須解釋病毒是從何來,又坦言在疫情過後,中英關係不會如常。

特朗普棄「絕對權威」讓步各州自決復工

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

英國《天空新聞》(Sky News)報道指,英國政府正在調查新型冠狀病毒的源頭,包括是否從武漢實驗室洩漏、從蝙蝠傳入等。

藍韜文周四在例行記者會上表示,英國與中國在有關新型冠狀病毒的設備採購上、英國撤僑都有良好的合作。

新冠病毒屍傳人首例 泰國法醫確診

5000年歷史埃及金字塔 設免費網上導賞

不過,藍韜文又指:

「但是毫無疑問,在疫情過後,我們(英國及中國)經貿關係不會如常。我們需問一些棘手的問題,關於疫情如何發生及為甚麼不能早就阻止爆發。」

(But there is no doubt we can't have business as usual after this crisis, and we will have to ask the hard questions about how it came about and how it couldn't have been stopped earlier.)

藍韜文又指,在疫情結束後,必須需要進行非常深入的評估,包括疫情爆發的問題,而此評估需要由科學來推動。

美國多地復工在即 戴口罩料變「新常態」

揭特朗普延誤抗疫最後轉捩點:美股大跌

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析: http://bit.ly/2ZN5x1l