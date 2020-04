「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮

▲ 【新冠肺炎疫情】法國總統馬克龍:別天真以為中國控制疫情好得多

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)疫情掀起東西方發展模式之爭。疫情在歐美等西方國家爆發嚴重得多,歐美也史無前例地,大舉限制民眾自由。但法國總統馬克龍稱,不要天真以為中國控制疫情好得多。馬克龍指,中國顯然有事情乃西方不為所知。

新冠肺炎疫情殺得西方國家片甲不留。美國疫情嚴重程度遠超任何國家;法國現時也有逾14.7萬人確診、近1.8萬人死亡。有輿論認為,疫情曝露西方體制不足,中國等威權國家反而更能有效保護人民。

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)接受傳媒訪問時予以反駁。馬克龍稱,將資訊自由、人民可批評政府的國家,與「真相受壓制」的國家比較並不恰當。

馬克龍指出:

「鑑於這些差別,我雖然尊重中國的選擇和中國的體制,但我們不要天真的說中國處理疫情好得多。我們不知道答案。」

(Given these differences, the choices made and what China is today, which I respect, let’s not be so naive as to say it’s been much better at handling this. We don't know. )

馬克龍補充:

「明顯有事情發生了,是我們不為所知的。」

(There are clearly things that have happened that we don’t know about.)

馬克龍認為,為了應對疫情而放棄自由,會威脅西方民主體制。馬克龍又暗批奧牙利政府以政令治國,稱歐洲部分國家正選擇放棄自由。「我們不能接受。你不能因為公共衛生危機就放棄DNA。」

