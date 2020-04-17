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【阿里巴巴股價】阿里巴巴重上210元水平　「2千人操」沽盤繼續趁高食糊

金融經濟 13:04 2020/04/17

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【阿里巴巴股價】阿里巴巴重上210元水平　「千人操」沽盤繼續趁高食糊

新經濟股強勢，ATM 3股造好，其中阿里巴巴 （09988） 升逾3%，高見211.8元。投資者繼續趁高獲利食糊，於阿里巴巴210元價位排出「2千人操」沽盤。阿里巴巴最新升2.9%，報208.4元，成交38.6億元。

於下午1時2分，阿里巴巴股價210元增加至2100個沽盤，達150萬股或3.2億元。

於早上10時36分，阿里巴巴股價分別於210元及211元，出現1500個及1000個沽盤，分別達120萬股及70.9萬股，渉2.5億元及1.5億元。

於早上10時8分，阿里巴巴股價210元出現1000個沽盤，涉96.4萬股或2.02億元。

事實上，阿里巴巴升逾200元時，已開始出現獲利盤，昨日於202元價位，午後出現「千人操」沽盤，至U盤時被買盤掃清。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴逆市升逾2%　202元「千人操」沽盤先行食糊

阿里巴巴股價上月跌穿175元招股價水平，曾破底低見167.6元，其後反彈。若以今早高位211.8元計算，阿里巴巴股價已低位反彈26%。若以227.4元高位計算，則仍差7.4%。

【阿里巴巴股價】野村料阿里上季盈利跌33% 削目標價至240美元

阿里健康早過阿里巴巴入恒指？

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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