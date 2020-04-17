【iMoney港股追蹤】【瑞幸餘波】美資基金溢價接董事長股份　神州租車急升26％

神州租車（00699）昨晚發公告指，瑞幸咖啡（LK）董事長陸正耀擬出售大部分股份，由神州租車另一股東美資基金華平投資接手，每股作價更溢價逾一成。截至10時15分，神州租車股價急升26%。

公司兩名主要股東分別為由陸正耀持股的神州優車、美資基金華平投資（Warburg Pincus）持有的Amber Gem。Amber Gem將分兩次收購神州租車股份，首次交易會以每股作價2.3元收購9860.8萬股神州租車股份。

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另外，在第二批股份收購中，Amber Gem會按每股3.4元有條件收購神州租車股份，總代價不多於1.16億美元，以1美元兌7.7525港元計算，即不多於約2.64億股，相當於總股本12.46%。若以3.4元作比較，即使現價已急升26%，較現價仍高出近30%，惟通告並未列出何謂特定條件。

神州優車及Amber Gem於交易前分別持有神州租車已發行股本總額約25.92%及10.11%。如兩宗交易均完成，神州優車於神州租車的持股比例將跌至8.81%，而Amber Gem持股佔比則會升至27.22%。

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