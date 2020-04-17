【軟銀又有份】Uber撤今年業績預測　料撥備最多172億港元

▲ Uber撤今年業績預測，料撥備最多172億港元。

Uber公布，因應新冠肺炎疫情衝擊，撤回今年業績預測，Uber曾預期年內調整後的淨收入可達170億美元。Uber 警告，由於部分少數股權投資的價值下降，預計需要撥備19億至22億美元（148.2億至171.6億港元）。

孫正義控制的軟銀為Uber最大股東，軟銀本周才指，因投資Uber、WeWork等接連失利，拖累集團15年來首錄虧損，預計截至3月底財年錄得1.35萬億日圓（約970億港元）營運虧損。

軟銀年內多次傳出或出售阿里巴巴持股「救火」。

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Uber周四表示，撤回今年總預訂量、調整後的淨收入和調整後的EBITDA指引。Uber在2月初預測，今年總預訂額在750億至800億美元，調整後的淨收入達160億至170億美元，調整後的EBITDA虧損在14.5億美元至12.5億美元之間。

另外，Uber 表示，由於部分少數股權投資的價值下降，預計需要作出撥備19億至22億美元。根據Uber 最新年報，公司持有滴滴出行、 Grab、Yandex、Taxi和Zomato少數股權。

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編輯：吳敏芳