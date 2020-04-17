【美國疫情】特朗普棄「絕對權威」讓步各州自決復工

▲ 【美國疫情】特朗普不再堅持「絕對權威」 讓步各州自決何時分3階段3復工復產重啟經濟

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情持續爆發。美國確診人數增至近67萬，約3.3萬人死亡下，美國總統特朗普公佈重啟經濟、復工復產計劃。特朗普不再堅持自己擁有「絕對權威」，容許美國各州自行決定時間，分3階段復工復產。

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特朗普周四（16日）公佈重啟美國經濟活動指引，建議各州在 新冠肺炎與流感一類染病個案，趨勢呈現下降2周之後，開始分3階段復工復產。

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第1階段：餐廳、戲院、體育館、教堂可在嚴格執行社交隔離措施下重開。學校、酒吧維持關閉。

第2階段：學校重開，非必要旅行可以恢復。公園、購物中心可在人群不聚集下運作。餐廳、戲院等場所可放寬社交隔離措施。

第3階段：工作場所毋須繼續社交隔離。容易染病人士可在保持社交隔離下，前往公共場所。大型公共活動可以在執行社交隔離下舉行。

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指引沒有定出復工復產日期，實際上讓各州自行決定是否和何時重啟經濟。特朗普則表示，計劃可在「明天」就執行，又指有29州準備在短期內重啟經濟。

特朗普此前提出在5月重啟美國經濟，並就此與多州產生衝突。特朗普當時揚言，自己有絕對權力指示各州何時復工，遭美國各方質疑。

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紐約州州長科莫周四已宣佈，延長紐約州禁足令至5月15日。科莫日前亦下令，紐約州內民眾在公眾場合必須佩戴口罩。

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