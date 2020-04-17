▲ 庫克︰有信心蘋果將強勢走出疫情危機 一如2008年及90年代末

新冠肺炎疫情全球大流行，影響全球經濟。不過，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）表示，預計蘋果將強勢走出新冠肺炎疫情危機。庫克又表示，他的重心是在長期運營，而不是短期調整。

庫克於蘋果網上會議上表示，新冠肺炎全球大流行，是充滿不確定性及壓力的時刻，但有信心蘋果將強勢走出疫情危機，就像擺脱2008年經濟衰退，以及1990年代末近乎破產一樣。

庫克表示，如果蘋果繼續專注做自己最擅長的事情，繼續投資，明智經營並協同決策，照顧好團隊，而團隊做好工作，沒有任何理由不樂觀。

庫克又重申蘋果財務狀況強健，指蘋果在關閉門市期間，向門市員工支付工資。他還表示，他的重心是在長期運營，而不是短期調整。

雖然未知員工何時能夠重返辦公室工作，但庫克指，當員工重返辦公室時，可能會實施體溫檢測及保持社交距離的措施，亦有可能進行新冠病毒檢測。

【蘋果iPhone】傳iPhone 12頂級版推遲至12月推出

【傳說中的iPhone 9】蘋果推新手機iPhone SE 3399元周五起預售

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩