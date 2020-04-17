  • 24°C
香港時間 : 2020417日 (五) 10:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

庫克︰有信心蘋果將強勢走出疫情危機　一如2008年及90年代末

金融經濟 09:44 2020/04/17

分享：

庫克︰有信心蘋果將強勢走出疫情危機　一如2008年及90年代末

新冠肺炎疫情全球大流行，影響全球經濟。不過，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）表示，預計蘋果將強勢走出新冠肺炎疫情危機。庫克又表示，他的重心是在長期運營，而不是短期調整。

庫克於蘋果網上會議上表示，新冠肺炎全球大流行，是充滿不確定性及壓力的時刻，但有信心蘋果將強勢走出疫情危機，就像擺脱2008年經濟衰退，以及1990年代末近乎破產一樣。

庫克表示，如果蘋果繼續專注做自己最擅長的事情，繼續投資，明智經營並協同決策，照顧好團隊，而團隊做好工作，沒有任何理由不樂觀。

庫克又重申蘋果財務狀況強健，指蘋果在關閉門市期間，向門市員工支付工資。他還表示，他的重心是在長期運營，而不是短期調整。

雖然未知員工何時能夠重返辦公室工作，但庫克指，當員工重返辦公室時，可能會實施體溫檢測及保持社交距離的措施，亦有可能進行新冠病毒檢測。

【蘋果iPhone】傳iPhone 12頂級版推遲至12月推出

【傳說中的iPhone 9】蘋果推新手機iPhone SE　3399元周五起預售

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 庫克 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【原油價格戰】上海期貨交易所原油倉儲費翻倍　改善交收機制

下一篇文章

【瑞幸餘波】神州租車股東「轉莊」股價大升兩成　美資基金溢價接瑞幸董事長股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
【第二輪防疫抗疫基金】一文看清港府最多助企業支薪一半上限9000元　港鐵7月減價兩成
巴菲特曬口罩：我要長生不死 比亞迪幫我夢想成真
巴菲特曬口罩：我要長生不死 比亞迪幫我夢想成真
【油價走勢】美國擬補貼石油生產商換取減產 紐油20美元關爭持
【油價走勢】美國擬補貼石油生產商換取減產 紐油20美元關爭持
道指倒升納指漲1.7%　恒指夜期收市跌41點（不斷更新）
道指倒升納指漲1.7%　恒指夜期收市跌41點（不斷更新）
【滙豐股價】滙豐恒指權重股排名　首次被建行超越
【滙豐股價】滙豐恒指權重股排名　首次被建行超越