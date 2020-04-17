【原油價格戰】上海期貨交易所原油倉儲費翻倍　改善交收機制

▲ 上海期貨交易所上調原油倉儲費用。

上海期貨交易所宣布，子公司上海國際能源交易中心根據有關規定，結合目前國內外市場情況，經研究決定6月15日起，暫時把期貨原油的倉儲費標準由原來的每天每桶0.2元人民幣，上調至每天每桶0.4元人民幣，由指定交割倉庫向貨主或其委託代理人收取。

上海國際能源交易中心表示，將根據市場發展情況，適時調整倉儲費的收費標準並另行通知。此外，交易所亦表示，為了更好地應對全球疫情對實體經濟的影響，防範近期全球金融市場風險，提升原油期貨服務實體經濟的能力，增強原油期貨市場整體的抗風險能力，自4月以來，穩步有序地擴充原油期貨指定交割倉庫庫容，按照計劃分三次累計擴充庫容205萬立方米。

交易所稱，疫情以來，受多重因素影響，國內外原油價格存在大幅波動，石油產業上下游企業積極發揮上海原油期貨套期保值功能，利用期貨交割幫助企業穩定成本實現銷售。下一步將繼續穩步豐富交割倉庫布點、擴充交割倉庫庫容，並根據市場情況適時調整倉儲費的收費標準。

在此基礎上，將逐步改善交割機制，落實分級收取原油期貨入庫申報押金，明確長輸管線內陸油庫的升貼水設置，研究集團貿易商廠庫交割制度等。

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責任編輯︰侯景成