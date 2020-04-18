道指升納指回順　恒指夜期尾市倒跌62點（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約365點 道指期貨曾飈逾900點（不斷更新）

港股今日報捷後，恒指夜期早段走勢略回軟，僅輕微升約20點，其後美國波音下星期有限度復工，美股開市早段報捷、道指更升逾500點，令夜期略轉高水，若港股受到外圍刺激，下周或能再向上挑戰25100點水平，相當於黃金比率反彈0.5倍。

【00：21】油價跌勢搶眼，紐約期油跌9.2%，報18.04美元。道指升391點或1.7%，納指升0.4%。恒指夜期跌62點，低水86點。

【00：21】道指升400點或1.7%，納指僅升0.5%，納指期貨更倒跌，紐約期油跌8.3%，報18.23美元。恒指夜期跌69點，報24287點，低水93點。

【21：30】恒指夜期升幅擴大，報24404點，升48點，高水24點。

【18：10】恒指夜期早段報24378點，彈22點，低水2點。

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美國總統特朗普稱白宮將制定重啟經濟方案，抵銷就業數據差的利淡因素，美股先跌後回穩，道指回升33點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開81點，開報23925點。不過，特朗普公布重啟指引後，美股期貨造好，道指期貨曾急飈逾900點，港股今早高開451點，開報24457點，其後曾升逾600點。

【16：31】即月期指收報24359點，升409點或1.7%，低水21點。

【16：10】恒生指數收報24380點，升373點。國指收報9815點，升142點。主板成交1379億元。

騰訊 （00700） 午後一度倒跌，低見406.2元，最終收報409.6元，升2.8元或0.7%。滙豐 （00005） 倒跌0.5%，收報39.5元，未能企穩40元水平。

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【16：00】恒生指數U盤前報24371點，升364點。

【15：52】紐約期油跌8.7%，報18.14美元；布蘭特期油跌0.2%，報27.76美元。

【15：31】港股尾段升約380點，報24386點。

【15：00】內地股市午後升幅收窄，上證升0.6%，收報2838點；深證升0.6%，報10527點；創業板指升0.6%，報2020點。

【14：36】騰訊 （00700） 升幅全消，最新報406.6元，倒跌近0.1%。

【14：32】阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至1.7%，報206元水平；騰訊 （00700） 升0.5%，報409元；美團 （03690） 未企穩100元，最新報99.65元升0.8%。

【14：28】大市升幅收窄至不足400點。

【14：26】騰訊 （00700） 升幅午後收窄至1%，低見410.8元，今早曾高見419.6元，意味高位回落8.8元或2.1%。

滙豐 （00005） 回軟，最新無升跌，報39.7元。

【14：17】港股升幅收窄至約500點，於24500點水平。道指期貨報24208點，升801點。

【13：51】米蘭站 （01150） 午後乾升近七成，高見0.159元，成交20宗，涉14.7萬元。

【13：50】大市於24600點水平上落，升約600點。

【13：09】國泰 （00293） 升4.1%。國泰宣布，關閉駐美國的機艙服務員外站，以美國為基地的機組人員據報將被裁員。

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【13：08】港股午後初段升近600點，再試24600點水平。

【13：00】金沙 （01928） 股價午後升幅收窄至5.1%，金沙中午宣布，建議不派發2019年度末期息，議案於董事會會議上通過。

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【12：06】道指期貨持續造好，道指期貨升810點，報24217點。

【12：01】藍籌股當中以金沙 （01928） 表現最好，半日升7.7%；旺旺 （00151） 逆市跌2.3%，藍籌中表現最差。

【12：00】恒生指數半日升554點，中午收報24560點。國指中午收報9873點，升201點。主板成交807億元。

【11：37】港股中午收市前升勢回順，恒指升約530點。滙豐 （00005） 升幅收窄至0.5%，報39.9元，未能企穩40元水平。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.9%，中午收報2845點；深證升1.4%，報10614點；創業板指升1.9%，報2046點。

【11：14】航空股造好，國泰 （00293） 升3.4%。內航股南航 （01055） 升5.2%；東航 （00670） 升4.3%；國航 （00753） 升6.2%。

【10：45】友邦 （01299） 升幅進一步擴大至近5%，高見73元。

【10：28】網上醫療股逆市回吐。平安好醫生 （01833） 破頂高見101.1元後逆市回吐3%，最新報95.65元；阿里健康 （00241） 破頂高見17.34元後，回吐1.2%，報16.64元。

【10：17】大市升勢略為回順至升540點。

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【10：03】內地今年第一季經濟增長，按年下降6.8%，差過市場預期，據報是1992年有季度GDP數據以來，首次出現負值。港股升幅略為收窄至570點。

【10：00】重磅藍籌造好，友邦 （01299） 升4.5%；中移動 （00941） 升2.7%；港交所 （00388） 升1.8%。

【09：56】中國燃氣 （00384） 逆市挫半成，破底低見22.3元。據銷售文件資料，韓資能源企業SK E&S Co. Ltd.以折讓9.5%至13%，擬配售中國燃氣5.35億股。

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【09：53】港股升幅擴大至近600點，升至24600點水平。

【09：51】大市升逾500點，反向ETF下跌，FI二南方恒指 （07500） 跌4.5%，低見7.38元。

【09：49】滙豐 （00005） 重上40元水平，最新報40.1元，升1%。

【09：45】手機設備股上升，其中手機孖寶舜宇 （02382） 升3.5%；瑞聲 （02018） 升1.4%。

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【09：33】濠賭股造好，藍籌股銀娛 （00027） 升6.4%；金沙 （01928） 升幅更大，升8.6%。瑞信唱好濠賭股，並上調部分濠賭股評級。

【09：33】港股早段升幅擴大至500點，重上24500點水平。

【09：30】美東汽車 （01268） 跌逾12%，低見12.48元。美東汽車主席兼控股股東葉帆擬配售5,168.8萬股股份，配售價為12.82元，折讓9.97%。

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【09：25】ATM 3股造好，阿里巴巴 （09988） 升3.6%，重上210元水平；騰訊 （00700） 升2.5%；美團 （03690） 升2.7%，開報101.5元。

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【09：24】神州租車 （00699） 急升19%，開報2.42元。神州租車表示，公司兩名主要股東神州優車及由華平投資（Warburg Pincus）持有的Amber Gem達成買賣協議。Amber Gem將分兩次收購神州租車股份。

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【09：20】恒生指數高開451點，開報24457點。騰訊 （00700） 升2.5%，開報417元；滙豐 （00005） 升0.3%，開報39.8元。

【09：14】即月期指開報24500點，升550點或2.3%。

【08：39】恒指黑期升幅擴大至約485點。

【08：29】紐約期油於亞洲時段升0.7%，報20美元；布蘭特期油升3.5%，報28.8美元。

【08：27】亞股向上，日經225指數升333點或1.7%，報19623點；南韓KOSPI指數升2.5%，報1902點。

【08：21】恒指黑期升約365點，報24402點；道指期貨升786點，報24193點。

【08：00】美國總統特朗普公布逐步解除經濟活動限制的指引，分3階段重啟經濟。

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【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報39.16元，跌1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報411.65元，升1.2%。

【07：00】道指早段下滑超過290點，收報23537點，回升33點；標指收報2799點，升16點；亞馬遜和Netflix再破頂，推動納指收報8532點，升139點。

港股ADR收報23925點，跌81點或0.3%。恒指夜期收報23909點，跌41點或0.2%。

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責任編輯︰梁浩碩