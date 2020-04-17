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恒指黑期升約485點　道指期貨曾飈逾900點（不斷更新）

金融經濟 09:14 2020/04/17

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恒指黑期升約365點　道指期貨曾飈逾900點（不斷更新）

美國總統特朗普稱白宮將制定重啟經濟方案，抵銷就業數據差的利淡因素，美股先跌後回穩，道指回升33點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開81點，開報23925點。不過，特朗普公布重啟指引後，美股期貨造好，道指期貨曾急飈逾900點，勢帶動恒指今早表現。

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【09：14】即月期指開報24500點，升550點或2.3%。

【08：39】恒指黑期升幅擴大至約485點。

【08：29】紐約期油於亞洲時段升0.7%，報20美元；布蘭特期油升3.5%，報28.8美元。

【08：27】亞股向上，日經225指數升333點或1.7%，報19623點；南韓KOSPI指數升2.5%，報1902點。

【08：21】恒指黑期升約365點，報24402點；道指期貨升786點，報24193點。

【08：00】美國總統特朗普公布逐步解除經濟活動限制的指引，分3階段重啟經濟。

【全球大流行】特朗普公布重啟指引分三階段重啟經濟　道指期貨曾飈逾900點

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報39.16元，跌1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報411.65元，升1.2%。

【07：00】道指早段下滑超過290點，收報23537點，回升33點；標指收報2799點，升16點；亞馬遜和Netflix再破頂，推動納指收報8532點，升139點。

港股ADR收報23925點，跌81點或0.3%。恒指夜期收報23909點，跌41點或0.2%。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 期貨 ADR 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 恒生指數 標準普爾500指數

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