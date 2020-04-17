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內地首季GDP按年收縮6.8%遜預期　恒生指數升逾500點　（不斷更新）

金融經濟 10:46 2020/04/17

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恒指黑期升約365點　道指期貨曾飈逾900點（不斷更新）

美國總統特朗普稱白宮將制定重啟經濟方案，抵銷就業數據差的利淡因素，美股先跌後回穩，道指回升33點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開81點，開報23925點。不過，特朗普公布重啟指引後，美股期貨造好，道指期貨曾急飈逾900點，勢帶動恒指今早表現。

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【10：45】友邦 （01299） 升幅進一步擴大至近5%，高見73元。

【10：28】網上醫療股逆市回吐。平安好醫生 （01833） 破頂高見101.1元後逆市回吐3%，最新報95.65元；阿里健康 （00241） 破頂高見17.34元後，回吐1.2%，報16.64元。

【10：17】大市升勢略為回順至升540點。

阿里巴巴 （09988） 於210元出現「千人操」沽盤，反映部分投資者趁高先行獲利。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴重上210元水平　「千人操」沽盤繼續趁高食糊

【10：03】內地今年第一季經濟增長，按年下降6.8%，差過市場預期，據報是1992年有季度GDP數據以來，首次出現負值。港股升幅略為收窄至570點。

【10：00】重磅藍籌造好，友邦 （01299） 升4.5%；中移動 （00941） 升2.7%；港交所 （00388） 升1.8%。

【09：56】中國燃氣 （00384） 逆市挫半成，破底低見22.3元。據銷售文件資料，韓資能源企業SK E&S Co. Ltd.以折讓9.5%至13%，擬配售中國燃氣5.35億股。

【配股潮】中國燃氣股價跌半成　遭韓資股東配售5.35億股套現117億　

【09：53】港股升幅擴大至近600點，升至24600點水平。

【09：51】大市升逾500點，反向ETF下跌，FI二南方恒指 （07500） 跌4.5%，低見7.38元。

【09：49】滙豐 （00005） 重上40元水平，最新報40.1元，升1%。

【09：45】手機設備股上升，其中手機孖寶舜宇 （02382） 升3.5%；瑞聲 （02018） 升1.4%。

庫克︰有信心蘋果將強勢走出疫情危機　一如2008年及90年代末

【09：33】濠賭股造好，藍籌股銀娛 （00027） 升6.4%；金沙 （01928） 升幅更大，升8.6%。瑞信唱好濠賭股，並上調部分濠賭股評級。

【09：33】港股早段升幅擴大至500點，重上24500點水平。

【09：30】美東汽車 （01268） 跌逾12%，低見12.48元。美東汽車主席兼控股股東葉帆擬配售5,168.8萬股股份，配售價為12.82元，折讓9.97%。

美東汽車遭控股股東配股套6.6億　折讓一成

【09：25】ATM 3股造好，阿里巴巴 （09988） 升3.6%，重上210元水平；騰訊 （00700） 升2.5%；美團 （03690） 升2.7%，開報101.5元。

【美團股價】美團點評重返紅底　Tesla第二大股東持股現身

【09：24】神州租車 （00699） 急升19%，開報2.42元。神州租車表示，公司兩名主要股東神州優車及由華平投資（Warburg Pincus）持有的Amber Gem達成買賣協議。Amber Gem將分兩次收購神州租車股份。

【瑞幸餘波】神州租車股東「轉莊」股價大升兩成　美資基金溢價接瑞幸董事長股份

【09：20】恒生指數高開451點，開報24457點。騰訊 （00700） 升2.5%，開報417元；滙豐 （00005） 升0.3%，開報39.8元。

【09：14】即月期指開報24500點，升550點或2.3%。

【08：39】恒指黑期升幅擴大至約485點。

【08：29】紐約期油於亞洲時段升0.7%，報20美元；布蘭特期油升3.5%，報28.8美元。

【08：27】亞股向上，日經225指數升333點或1.7%，報19623點；南韓KOSPI指數升2.5%，報1902點。

【08：21】恒指黑期升約365點，報24402點；道指期貨升786點，報24193點。

【08：00】美國總統特朗普公布逐步解除經濟活動限制的指引，分3階段重啟經濟。

【全球大流行】特朗普公布重啟指引分三階段重啟經濟　道指期貨曾飈逾900點

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報39.16元，跌1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報411.65元，升1.2%。

【07：00】道指早段下滑超過290點，收報23537點，回升33點；標指收報2799點，升16點；亞馬遜和Netflix再破頂，推動納指收報8532點，升139點。

港股ADR收報23925點，跌81點或0.3%。恒指夜期收報23909點，跌41點或0.2%。

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責任編輯︰梁浩碩

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