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【全球大流行】特朗普公布重啟指引分三階段重啟經濟　道指期貨曾飈逾900點

金融經濟 08:00 2020/04/17

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【全球大流行】特朗普公布重啟指引　分三階段重啟經濟

新冠肺炎疫情演變成全球大流行，美國早前更成為疫情重災區，惟疫情見回穩，美國總統特朗普公布逐步解除經濟活動限制的指引，各州可酌情4周內撤回大部分保持社交距離的疫情防控措施。

受消息帶動，道指期貨曾急飈最多920點，高見24327點，最新升753點，報24160點。

指引建議各州，若新冠肺炎病例數連續2周下降，就可開始分3階段讓工作及社交恢復到接近正常狀態。指引稱，應在病例數再呈現2周下降後，才可由1個階段進入到下一階段。一旦新冠肺炎病例數出現反彈，則可能意味要重新實施限制措施。

餐館、戲院及運動場館可以在實施「嚴格的保持社交距離措施」情況下在第1階段開放。學校、日托及酒吧則不應在第2階段之前重開。

特朗普指，部分州將能在5月1日前重新開放。多達29個州由於病例不多，很快就可以重新開放，指部分州基本上明天就可以重新開放。他表示︰「我們將開放我們的國家。我們必須這樣做。」

特朗普又表示，如果疫情秋季捲土重來，相關指引將確保美國能正常運轉，並快速消滅疫情。

【全球大流行】特朗普：美國新冠肺炎疫情高峰期已過　將公布放寬居家令指導意見

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 特朗普 美國 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

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