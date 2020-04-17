【美股收市】據報特擬部分重啟經濟 納指漲1.7%道指穩

美國經濟飽受新冠肺炎打擊，上周首次申領失業救濟人數再次超過500萬水平，反映4周累計損失職位超過2,200萬；不過，美國醞釀重啟經濟，總統特朗普（Donald Trump）稱白宮將製定重啟方案，加上亞馬遜和Netflix再破頂，推動納指漲1.7%，道指與標指也反覆回升。

道指早段下滑超過290點，收報23537點，回升33點；標指收報2799點，升16點；納指收報8532點，升139點。

新經濟龍頭股繼續受捧，亞馬遜升4.4%，收報2408.19美元，再創收市新高；Netflix同破頂，收報439.17美元，升2.9%。

據報特朗普計劃在5月前部分重啟美國經濟，抵銷就業數據差的利淡因素。消息人士稱，特朗普告知州長，部分州可在5月1日前開放。特朗普在給各州的指導方針中，提出分階段重新開放的路線圖，建議在第一階段仍然保持社交距離，沒有出現疫情反彈的州可以進入第二階段。美國疾控中心（CDC）也指約20個州可研究下月復工。

與此同時，白宮正考慮推出更多救市措施。外媒報道，特朗普可能推出一項規模達2萬億美元的基建計劃；亦正尋求為已經用盡3,490億美元限額的薪酬保障計劃(Paycheck Protection Program，PPP)，額外再增加2,500億美元資金。