【美股午市】華爾街大行憂衰退持續  道指續跌納指彈

華爾街多家大型投行普遍擔憂疫情衝擊經濟，衰退料持續至明年 ; 加上美國首次申領失業救濟人數持續超過500萬，美股道指反覆受壓；受惠疫市的亞馬遜與Netflix股價則再度破頂，推動納指反彈。

截至本港時間2時10分，道指報23400點，跌104點；標普500指數報2786點，升3點；納指報8463點，升70點。

美國經濟飽受新冠肺炎打擊，但電子支付系統營運商Stripe據報仍成功集資，完成新一輪6億美元融資，企業估值上升至360億美元 ; 反映創投基金預期疫後網購與電子支付將更為流行。外界估計Stripe將於今年內上市，是現時估值最高的初創企業。

不過，隨著失業率的飆升和居家令至少持續實施到月底，華爾街大行一致認為經濟滑坡將會在第二季持續，但他們對經濟最終以何種形態回升，則持不同看法。

摩根士丹利行政總裁高聞(James Gorman)認為，疫情引發的全球經濟衰退將於今年持續，甚至持續至2021年 ; 今年下半年經濟難以出現V型反彈，失業與破產情況嚴重，商界要一段長時間才能挽回消費者信心。

摩根大通預期，美國本季GDP可能下滑40%，失業率或最高飆升至20% ; 美國銀行則預計經濟將以大幅跌勢邁入明年。

美匯指數重上100水平，金價微跌，紐約期油則在20美元大關拉鋸。